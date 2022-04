Britney Spears se alejará de las redes sociales "por un tiempo"

Los fanáticos de Britney Spears deberán esperar un tiempo prolongado para obtener noticias actualizadas de la cantante y su embarazo, dado que la estrella del pop ha anunciado que está dando un paso al costado de las redes sociales.

"¡Voy a hacer una pausa en las redes sociales por un tiempo!". Escribió Spears en Instagram el domingo. “Les envío mi amor y que Dios los bendiga a todos”, agregó.

Junto con la noticia de su pausa con las redes sociales, la "princesa del pop" publicó un video de un bebé descansando junto a un mini tocador, vestido con una bata, anteojos de sol y rulos.

Cabe recordar que el 11 de abril pasado, Spears anunció que espera un hijo con su prometido Sam Asghari.

"Obviamente no saldré tanto debido a que los paparazzi me sacarán dinero como desafortunadamente ya lo han hecho", señaló en ese momento. También habló con franqueza sobre su experiencia previa con la depresión perinatal: "Tengo que decir que es absolutamente horrible... las mujeres no hablaban de eso en ese entonces", escribió, y dijo que estaría haciendo yoga todos los días durante este embarazo.

Spears tiene dos hijos, Sean, de 16 años, y Jaden, de 15, a quienes comparte con su exesposo Kevin Federline. El bebe en camino será el primero con Asghari.

