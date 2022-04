Adrián Ghiglione: "Es la oportunidad de ver deportes que no tenemos cerca"

“Por la cantidad de propuestas será un evento en sí mismo, porque estará desde el Centro Único de Premiación, donde cada medallista de cada disciplina recibirá su presea, hasta E-Sports o espacios predeportivos de más de 20 deportes para jugar y con información de donde practicarlos”, agregó.

El Fan Fest estará abierto 28, 29 y 30 de abril; 1, 5, 6, 7 y 8 de mayo en el horario de 8 a 18 y la entrada será gratuita. Tendrá dos accesos: el principal por Cochabamba y el otro por 27 de Febrero, que será el más utilizado por el programa Visitas Guiadas, destinado a escuelas, colegios y clubes de Rosario, la región y el país. Por ejemplo, el Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich tendrá una programación especial que incluye charlas con deportistas destacados, feria de arte gráfico, visitas guiadas especiales por el Parque Explorado, la muestra Ciudad Candia y el Museo al Paso.

Además, Ghiglione confió que el Fan Fest tendrá como atractivo cinco deportes con entrada libre y gratuita como el básquet 3×3, escalada, skateboarding, triatlón y ciclismo.

Si bien la venta on line fue furor en sus primeros días, el Director General de los Juegos aseguró que se están “ampliando la cantidad de entradas a través de las páginas web” porque será “la oportunidad de ver deportes que no tenemos cerca, tendremos actividad en balonmano playa, voleibol playa, futsal, gimnasia artística pero también bádminton, que justamente este es un deporte que no está muy difundido en Argentina».

Los deportistas comenzaron la previa de la competencia con entrenamientos desde el martes, y el miércoles es el tenis el primer deporte en darle rienda suelta a este evento multidisciplina y disputará su primera jornada de competencia. El jueves ya habrá medallistas en natación.