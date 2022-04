Mostraron un adelanto de "Avatar 2"

Después de 13 años desde "Avatar", finalmente hoy Disney presentó en la CinemaCon el primer tráiler de la secuela del filme de James Cameron, que también le da a la película un título oficial. Ahora conocida como "Avatar: The Way of Water", la aventura de ciencia ficción de 20th Century Studios se estrenará el 15 de diciembre.

El productor Jon Landau viajó desde de Nueva Zelanda para hacer la presentación de "Avatar 2": "Uno de los puntos fuertes de los guiones de Jim Cameron es que siempre son temas universales e identificables que él entreteje en ellos". “En el centro de cada una de las cuatro secuelas estará la familia Sully. Cada historia será independiente y cada una llegará a su propia conclusión”, agregó el productor ganador del Oscar. Habrá una "resolución satisfactoria para cada película, pero cuando se mira como un todo, el viaje a través de las cuatro creará una saga épica más grande", agregó. "El viaje a través de las cuatro películas creará una saga conectada", dijo Landau, "Para lograr nuestros objetivos, necesitamos una asociación sólida con usted y el estudio... una comunidad de extremo a extremo".

Cameron estuvó desde Wellington, Nueva Zelanda, donde está filmando, expresando su simpatía por la exhibición sobre sus dificultades durante la pandemia. Aseguró: “Solo quiero que lo escuches de mí. Jon y yo estamos aquí para trabajar contigo. La mejor manera es entregar contenido que sea una experiencia imperdible en el cine”. El cineasta ganador del Oscar dijo que estaba "trabajando duro para dar los toques finales a la película".

Las nuevas películas están “empujando los límites aún más con una alta velocidad de fotogramas, 3D de mayor resolución y una mayor realidad en nuestros efectos visuales. Quería que nuestro regreso a Pandora fuera algo realmente especial. Cada toma está diseñada para la pantalla más grande, la resolución más alta y el 3D más inmersivo disponible. Creo que lo logramos”, agregó Cameron.

El tráiler se proyectará exclusivamente en los cines junto a la nueva cinta de Marvel "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", que se estrena la próxima semana, a partir del 5 de mayo. Una semana después el tráiler se podrá ver en linea.

La sinopsis de la película: Jake Sully (Sam Worthington) vive con su nueva familia formada en el planeta Pandora. Una vez que una amenaza familiar regresa para acabar con lo que se había iniciado anteriormente, Jake debe trabajar con Neytiri (Zoe Saldana) y el ejército de la raza Na'vi para proteger su planeta.

¿Qué hay en el tráiler de "Avatar: The Way of Water"?

Según reporta el sitio Deadline, como siempre prometió Cameron, Avatar 2 tiene lugar en y alrededor del océano. Sully (Worthington) y Neytiri (Saldana) tienen hijos. “Dondequiera que vayamos”, dice Sully, “sé una cosa, esta familia es nuestra fortaleza”. La secuela se ve aún más asombrosa en sus imágenes de color azul profundo que la película de 2009. Todas las nuevas criaturas: Vemos a los Na'vi en criaturas voladoras de peces y pájaros, en comunión con una ballena y, sin embargo, de alguna manera divididos a pesar de su afinidad con la naturaleza: las personas alienígenas están divididas, luchando entre sí en una pelea de armas contra flechas. Es realmente un mundo completamente nuevo que aumenta las apuestas de la película anterior ganadora de 3 Oscars.

También se reveló que Disney relanzará "Avatar" de 2009 el 23 de septiembre en todo el mundo. El filme está remasterizando el audio y el sonido. Esa película es la película más taquillera de todos los tiempos en todo el mundo con u$s2.8 mil millones, superando a Avengers: Endgame durante la pandemia.

La secuela está protagonizada por Sigourney Weaver, Kate Winslet, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Oona Chaplin, Jermaine Clement y más.

