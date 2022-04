Avanzan las tratativas para la donación del Corbeta ARA Guerrico a Santa Fe, un buque de los llamados "heroicos", hoy fuera de servicio, que tuvo una activa participación en el conflicto bélico de Malvinas.

Pese al importante rol que cumplieron durante los 74 días en que se extendió la guerra, sólo el Irizar y la Granville se encuentran en condiciones de navegar y siguen brindando sus servicios al país.

Ahora, el Corbeta ARA Guerrico se encontraría a un paso de arribar a la capital provincial para convertirse en un testimonio viviente del conflicto armado, el cual serviría a fines educativos, culturales, de divulgación e incluso turísticos.

“Los veteranos de Malvinas nos propusimos siempre no estar solo en las fechas de conmemoración, hemos demostrado que estamos siempre en muchas cosas y surge esta idea de tener cosas testimoniales de lo que hace a las necesidades de nuestra patria. Hay un conjunto de cosas que nos propusimos para mantener viva la memoria y tener este buque es una de ellas”, indicó Adolfo “Fito” Schweighofer, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Santa Fe, al aire de Cadena OH!.

“Hace siete años la Armada nos ofreció un buque, que después se cambió por otro. Sucedió la desaparición del ARA San Juan y el traspaso se detuvo. Ahora estamos avanzando con el OK verbal del gobernador Perotti para lograr este ofrecimiento”, explicó.

“Será un buque museo que estará en el Puerto, tenemos el aval político de mucha gente y ahora hay que concretarlo. El buque está en Mar del Plata, está muy bien, se están haciendo reparaciones con un astillero muy importante”, sostuvo Schweighofer.

El excombatiente de Malvinas detalló que el Corbeta ARA Guerrico es un buque de 80 metros de largo, en perfectas condiciones. “Es un buque de metal de origen francés que combatió en Malvinas y tiene 50 años de navegación. Si llega a Santa Fe quedará boyando en nuestro puerto local para que la gente pueda subir y conocerlo, tiene 70 camas y una sala de conferencia”, agregó.

Escuchar también la nota completa: