Mira cuáles son los partidos más solicitados para el Mundial de Qatar 2022

La última fase de ventas se abrió después de que el sorteo final del torneo capturara la imaginación de los seguidores del hermoso juego al producir numerosos enfrentamientos imperdibles, grupos intrigantes y rutas potenciales hacia la final.

Con una fuerte demanda de entradas de la nación anfitriona y semilleros de fútbol de renombre en todo el mundo, Qatar 2022 promete hacer que el juego sea verdaderamente global al dar la bienvenida a los fanáticos de todo el planeta a la Copa Mundial de la FIFA más compacta de la historia. Esa característica especial permitió a los fanáticos, por primera vez, solicitar hasta dos partidos en el mismo día al comienzo del torneo.

En el último período de ventas, los residentes de Qatar continuaron demostrando su apoyo a la Copa del Mundo, y entre los principales solicitantes se unieron los fanáticos que viven en Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y los EE. UU.

Además de las ansiosas solicitudes para la final, los partidos más codiciados incluyeron Argentina vs. México, Argentina vs. Arabia Saudita, Inglaterra vs. EE. UU. y Polonia vs. Argentina.

Después de la fase de solicitud, FIFA Ticketing verificará que las solicitudes de entradas cumplan con las normas de venta y las restricciones domésticas antes de asignar las entradas.

En los casos en que el número de boletos solicitados exceda el inventario de boletos disponibles para el mercado nacional o internacional, los boletos se asignarán mediante un proceso de selección aleatoria. Los solicitantes de entradas serán notificados del resultado de sus solicitudes de entradas por correo electrónico a partir del 31 de mayo de 2022, coincidiendo con el inicio del período de pago previsto. Las tarjetas de pago Visa son el método de pago exclusivo aceptado para los residentes de Qatar, mientras que Visa y otras tarjetas de pago seleccionadas se aceptan para los fanáticos internacionales. Visa es la solución de pago preferida para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Los fanáticos que tengan éxito en sus solicitudes de boletos y que completen el pago podrán reservar alojamiento y solicitar una tarjeta Hayya a través de Qatar2022.qa.

Los hinchas que no se postularon o no tuvieron éxito en este período de venta de sorteos de selección aleatoria tendrán otra oportunidad de asegurarse algunas de las entradas más buscadas del planeta durante el próximo período por orden de llegada, que se lanzará en FIFA.com /entradas a su debido tiempo.