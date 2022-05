Diego Albanese: "El deporte educa y poder hacer los Juegos Suramericanos acá, ayuda"

Los III Juegos Suramericanos de la Juventud es el epicentro de los atletas del futuro. Es la oportunidad para que miles de deportistas comiencen a tener el roce internacional que los llevará a convertirse en competidores de elite.

Y entre las calles del Parque Único Suramericano se puede divisar la presencia de ex deportistas que dejaron su legado y ahora les toca seguir de cerca acompañando el crecimiento de, por ejemplo, sus hijos, como el caso de Diego Albanese que llegó a la ciudad para ver como Lucas forma parte del equipo masculino de Rugby 7. “Siempre es lindo acompañar a los jóvenes”, señaló el ex wing argentino en diálogo con el Departamento de Prensa de los JJSS de la Juventud.

El ex Puma, que participó de los mundiales de 1995, 1999 y 2003, sigue de cerca los pasos de su hijo Lucas Albanese que este viernes disputó con la selección argentina los dos primeros partidos del grupo con victoria 62 a 0 contra Colombia y una gran remontada contra Chile para ganar 24 a 20.

En este contexto, Diego recorre el predio y ve cómo, con el deporte como motivador, los jóvenes aprenden, se educan y desarrollan. “Lo que uno vivió con el deporte es que sirve para todo, ayuda a estar sano, para el cuerpo, la mente, conseguir una conducta disciplina y una perseverancia”.

“El deporte educa y poder hacer Juegos Suramericanos acá ayuda. Esta buenísimo que se haga en Argentina, en Rosario”, agregó quien en la actualidad se desempeña como comentarista en ESPN.

Al presenciar el evento, Albanese padre destacó el espíritu de la competencia “más allá de las disciplinas” porque “ves chicos muy jóvenes que le dedican muchas horas y que el día de mañana van a ser atletas olímpicos”. En tanto, manifestó que se siente atraído por la disciplina de los deportes individuales: “En equipo parece más fácil, pero el deportista individual va solo”.

En cuanto a los deportes y el evento, fue contundente: “Acá ves detalles que en la tele no podes verlos o que ni siquiera muestran” y contó que visitó los entrenamientos de la selección colombiana de rugby 7 femenino y se hizo un lugar para ver tiro con arco. “Estos eventos sirven para ver lo que no tenés siempre en vivo”, remarcó el ex deportista.

Albanese fue claro al afirmar que no opina del juego de sus hijos, sino que «disfruta como padre»: «Trato de no comparar, yo nunca me metí. Siempre les dije que Nacieron e iban al club a verme. Después empezaron a jugar. Sea el deporte que sea, la vida es levantarte e ir al club. Yo nunca me metí, siempre les dije que hagan y practiquen lo que quieran, pero que hagan deporte».