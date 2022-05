Paula Pareto dijo que Rosario 2022 "es una fiesta del deporte"

Rosario se convirtió en una cita obligada del deporte. Así los marcó la jerarquía de los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022. Con el correr de los días, los principales emblemas del deporte argentino dijeron presente en el Parque Único Suramericano para seguir de cerca la competencia que congrega a 2.500 deportista de entre 14 y 18 años de 15 países. Una de ellos fue la ex judoca Paula Pareto, que se consagró campeona del mundo en 2015 y participó de tres Juegos Olímpicos y se colgó dos medallas: bronce en Pekín 2008 y oro en Rio de Janeiro 2016.

Durante su paso por Rosario marcó la importancia de este mega evento internacional: “Esto es una fiesta del deporte”, aseguró la Peque Pareto, quien coincidió en la ciudad con otros olímpicos argentinos: el ex nadador cordobés José Meolans, el ex gimnasta rosarino Federico Molinari, el garrochista santafesino Germán Chiaraviglio, el ex taekwondista correntino Sebastián Crismanich, el nadador casildense Federico Grabich y el ex yudoca rosarino Gastón García, entre otros.

“No quería dejar de estar”, manifestó Pareto luego de participar del Congreso Internacional de Medicina Deportiva que se realizó en las instalaciones del Jardín de los Niños, que está enclavado en el Parque Independencia.

La experimentada ex deportista aprovechó paso por Rosario 2022 para mandarle un mensaje a los jóvenes deportistas que están dando sus primeros pasos representando a sus respectivos países. “La competencia es un paso más a lo que se hace día a día, que es lo que realmente cuenta. Hay que salir a divertirse y hacer lo que uno sabe”.

“Que estén tranquilos. Que salgan a disfrutar por ellos, sus familias, sus cuerpos técnicos y, en esta caso, por su país, concluyó la Peque.

