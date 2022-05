Francisco Arce palpitó el partido de Colón-Cerro Porteño

Consultado sobre la situación arbitral en la serie donde también están Olimpia y Peñarol, el estratega paraguayo aseguró estar tranquilo y no cree que busquen beneficiar al "Sabalero" como compensación por los groseros errores que cometieron los jueces en el juego de la semana pasada ante el Franjeado, en Asunción.

"Este no es un torneo de barrio, no es el de la esquina de la casa que se juega por plata, que se juega por un chancho, es un partido de la Conmebol. Creo que acontecen errores que fueron muy obvios, en eso estoy de acuerdo, ocurre por esa cuestión que capaz facilitaría o minimizaría o no ocurriría si hubiera VAR. Así como tocamos nosotros ese tema después de nuestro primer partido ante Olimpia con aquel penal no sancionado a Ángel Cardozo Lucena por Daronco", aseguró

Seguidamente, "Chiqui" elogió a Raphael Claus, árbitro brasileño que pitará el choque entre el azulgrana y el sabalero en el estadio Brigadier General Estanislao López.

"No pensamos en eso, son árbitros de mucha experiencia, muy bien vistos en sus torneos, en su país, en su campeonato ha dirigido mucho. En ese sentido estamos tranquilos, al menos yo no estoy preocupado", afirmó.

Raphael Claus será el árbitro principal y estará acompañado por los asistentes Bruno Pires y Kleber Lucio Gil. Mientras tanto, Luiz Oliveira será el cuarto árbitro.

Con info de Versus