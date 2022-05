Javier Sanguinetti: "No pudimos coronar algo que merecíamos"

A Newell’s se le escapó la clasificación en la última fecha de la Copa de la Liga. Pese a empezar ganando, Gimnasia le dio vuelta el partido y la derrota dejó al equipo de Javier Sanguinetti fuera de competencia. El entrenador se lamentó por las chances desperdiciadas y dijo que les faltó calma para definir: “Tuvimos 20 minutos muy buenos, si hubiésemos tenido tranquilidad y eficacia el partido se terminaba ahí”.

El técnico leproso consideró que se dio “un partido raro” y que, luego de la supremacía mostrada en los primeros minutos, el trámite se hizo parejo. “Gimnasia encontró el primer gol en una jugada aislada, después se hizo de ida y vuelta, con los dos queriendo ganar”, analizó tras la caída en La Plata, que marcó el final de su primer torneo en el banco leproso.

“En el segundo tiempo, con dos situaciones que teníamos claro que podían ocurrir, en una pelota parada y en una jugada de Sosa terminan definiendo el partido”, agregó.

Para Sanguinetti la diferencia estuvo, fundamentalmente, en las situaciones que cada equipo pudo aprovechar y en la justeza para definir. Además, explicó que en el entretiempo no hizo cambios porque veía bien a sus dirigidos: “Estábamos con posibilidades. Si nosotros teníamos cierta tranquilidad y fluidez en el juego podíamos lastimarlo y mucho”.

Por último, Archu hizo hincapié en destacar la buena campaña de Newell’s en el torneo, pese a un cierre en el que no pudieron lograr el pase a cuartos. “Desgraciadamente no nos alcanzó y no pudimos coronar algo que merecíamos, que era estar entre los cuatro mejores. No tenemos que olvidarnos de dónde venimos”.