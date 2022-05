"En las últimas horas hubo un contacto informal con uno de mis colaboradores", dijo Insúa en diálogo con radio Del Plata.

El club de Boedo, que no se clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y necesita sumar puntos para engrosar el promedio, tuvo a Fernando Berón como DT interino, luego de la renuncia de Pedro Troglio.

“Me gustaría volver a dirigir a San Lorenzo pero no me gusta avanzar si no hay un interés concreto. Es el club en el que me crie, y es mi segunda casa", sostuvo Insúa, quien tuvo su paso por el "Ciclón" como entrenador entre 2002-2003, con la obtención de la Copa Sudamericana 2002; y como futbolista durante los años 1980 y 1984.

Insúa, de 61 años, también aclaró que no tuvo "problemas con nadie", en referencia a la actual comisión directiva del club de Boedo.

San Lorenzo continúa en la búsqueda de un entrenador de cara a la próxima competencia, con Néstor Gorosito como principal candidato, más los nombres de Insúa, el uruguayo Juan Ramón Carrasco y Mauricio Pellegrino, como siguientes opciones.