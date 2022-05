Central evaluará la continuidad de Emiliano Vecchio

El enganche de Rosario Central, Emiliano Vecchio, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2023, será evaluado por el cuerpo técnico de Leandro Somoza para definir su continuidad o no en el plantel profesional de cara a la próxima temporada.

"Primero vamos a ver qué dice el entrenador sobre Vecchio, y en caso de que no lo tenga en cuenta ahí vamos hablar con el jugador o con su representante para evaluar los pasos a seguir, porque tiene un año y medio más de contrato con el club", dijo hoy a Télam un dirigente del club de Arroyito.

El directivo señaló que "no hay ninguna duda de que si Vecchio está bien físicamente y es un jugador que no vamos a encontrar en el fútbol argentino, pero también es cierto que hoy con el nombre solo no le ganás a nadie. La prueba está en que armamos un plantel para pelear arriba, y por errores y otros detalles salimos últimos".

"Para jugar hoy en el fútbol argentino tenés que estar al 100 por ciento de tu capacidad física, y no tengo ninguna duda de que si Vecchio está entrenado al máximo de su capacidad es un jugador de otro nivel, por eso vamos a esperar a ver qué decide el entrenador para evaluar los pasos a seguir", agregó.

Vecchio había tenido una diferencia con el anterior preparador físico del plantel, el profesor Ernesto Colman, que el entonces director técnico, Cristian González, resolvió con la salida de este último.

En el último partido de la Copa de la Liga Profesional, en el que Central venció 3-1 a Estudiantes, en la despedida del goleador del club Marco Ruben, cerca del final la barra "canalla" mostró durante algunos minutos una bandera blanca con letras azules dirigida a Vecchio que rezaba: "No queremos 20 palos, queremos más huevos".

Los "20 palos" son una referencia a la frase que Vecchio le dijo al árbitro Andrés Merlos durante una discusión durante el partido contra Argentinos Juniors, en el Gigante de Arroyito, que el juez reveló ante el pedido del arquero "Fatura" Broun a Vecchio de que la "terminara".

Un allegado al plantel profesional "canalla" confió hoy a Télam que cuando unos 15 barrabravas fueron a presionar a los jugadores al vestuario del predio de Arroyo Seco, antes del partido que Central le ganó 3-0 a Independiente, Vecchio intentó "copar la parada" y uno de los jefes de la barra le respondió: "Vos corré más".

En tanto, Vecchio, surgido en el fútbol juvenil "canalla", dijo después de la derrota 2-1 como visitante de Huracán que pensaba quedarse "mucho tiempo en Central. Siempre puse la cara y la seguiré poniendo hasta que llegue el día en que no juegue más. Mi objetivo es terminar lo mejor posible el campeonato".

El rosarino Vecchio, de 33 años, llevaba un tiempo sin jugar debido a que el entrenador Leandro Somoza le pidió que realizara una suerte de pretemporada para mejorar físicamente, con entrenamientos en doble turno, a la que luego se sumó el volante Walter Montoya.

"Para mí Central está por encima de todo, tengo un año y medio más de contrato y pienso seguir para dar el máximo como lo hice siempre, más allá de que no se están dando los resultados", advirtió el habilidoso volante "canalla", de extensa carrera que lo llevó a jugar en Chile, Brasil, Bolivia, España y los Emiratos Árabes.