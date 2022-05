Advirtieron que se “están venciendo las vacunas” contra el Covid porque “la gente no quiere vacunarse”

En un contexto donde la pandemia ha cedido en su virulencia, el médico epidemiólogo, Hugo Pizzi, advirtió que se “están venciendo las vacunas” contra el coronavirus ante una conjugación de relajación social, indiferencia e “indisciplina” cívica.

En la última semana, Argentina registró un aumento del 54% de casos de Covid-19. Ante el avance de las nuevas cepas, un reciente informe publicado por el Proyecto País de Vigilancia Genómica del coronavirus, reportó nuevos casos de personas contagiadas con los sublinajes BA.4 y BA.2.12.1, mutaciones que ya se propagaron rápidamente por Estados Unidos y Sudáfrica.

En este marco, Pizzi reveló que, en un trabajo conjunto con una universidad alemana encargada de realizar predicciones epidemiológicas, “nos dijeron que la ola próxima va a llegar, pero no sabemos su tamaño, porque por la vacuna no será tan trágicas como las anteriores. Hay cuatro ministros que dijeron que habrá una nueva ola, por lo que la información la tienen", indicó al aire de Cadena OH!.

En paralelo, el especialista insistió en la necesidad de promover una campaña antigripal ante el frío invierno que se aproxima: “Creo que es importante que todos se vacunen, ya hay obras sociales que, evaluando lo que estamos viviendo, la están poniendo gratuitamente y otras que te cobran el 40 por ciento de la vacuna. Creo que son inversiones necesarias, pero todavía hay 14 millones de personas que no tienen las dosis adecuadas de Covid”, admitió.

De hecho, Pizzi sostuvo que “sobran vacunas y faltan brazos. Las dosis que tenemos se nos están venciendo”, lamentó el epidemiólogo. “A unas cuatro millones de personas que tienen una sola aplicación, se les mandó Whatssap y mail, pero ni siquiera contestaron. Hay una falta de empatía como si esto hubiese pasado. A esto tenemos que agregarle las secuelas, donde tenemos casos raros de trastornos del corazón y casos de demencias de quienes han estado internado mucho tiempo. Existe la oportunidad de vacunarse, evitar la enfermedad y las secuelas. Quien tenga las tres vacunas, aunque la recomendación son cuatro, va a pasar un invierno tranquilo”, advirtió el especialista.

Escuchar también la nota completa: