Masivo reclamo en Ceres por pedido de justicia

Ayrton Repetti era un joven de 20 años de la ciudad de Ceres, quien murió tras haber sido apuñalado a la salida de una fiesta. El homicidio ocurrió alrededor de las 7.30 del domingo 30 de enero, en una casa ubicada sobre la calle López y Planes al 300. Allí también fue atacado un amigo de Repetti, identificado como Mauricio Soria, quien estuvo en internado grave estado pero logró recuperarse.

"Los imputados concurrieron sin invitación a una fiesta que tenía lugar en el domicilio y abordaron con violencia a quienes les solicitaron que se retiraran de la vivienda”, señaló la fiscal Verney a un medio local.

Tras la multitudinaria marcha de este lunes por la noche, la madre de Ayrton, Analía Albarracín, habló con Mirador sobre el pedido de justicia y la decisión de realizar esta nueva convocatoria.

"La organizamos a partir de habernos enterado el viernes que a uno de los chicos que está en la causa, uno de los involucrados, le otorgaron la prisión domiciliaria ya que lo habían operado de vesícula el 2 de mayo, estaba alojado en la alcaídia de Tostado y no estaban dadas las condiciones de salud para tenerlo alojado en ese lugar. Supuestamente está en la casa con su mamá y custodiado por la policía de Ceres. La policía dice que está yendo pero no tiene custodia permanente y yo pienso que se puede ir", expresó.

Pero existe otra cuestión que también derivó en esta movilización: el jueves 19 se realizará una audiencia en la ciudad de Rafaela con un pedido de liberación de otros dos jóvenes involucrados.

"El abogado de ellos apela a la cámara que dos por lo menos podrían quedar libres hasta el juicio, porque supuestamente son sólo instigadores. El único implicado como autor material del hecho sería Benítez, quien sí está en San Cristóbal con otro más. Lo que pedimos es que estos chicos no los traigan a Ceres, que no los dejen en libertad hasta el juicio porque podrían salir de todos modos. Son un peligro para la sociedad, ellos se manejan con una impunidad que no todos tenemos y la lucha es del pedido de justicia que las cosas se hagan como tienen que ser. Entiendo que al chico lo operaron y es un tema de salud, pero es una burla que lo hayan traído a Ceres, es una burla para mí como mamá porque mi hijo no tuvo esa posibilidad".

Por último, la madre de Ayrton agradecidó a todas las personas que los acompañaron en la marcha y se mostró muy emocionada por el apoyo que siente su familia.