Felipe Pettinato podría ser imputado por homicidio: “Esto no fue un accidente”

La situación de Felipe Pettinato con la Justicia se torna cada vez más difícil.

Adrián Pallares dio un breve resumen de todo lo ocurrido con el incendio en el departamento de Felipe, por el cual falleció el neurólogo Melchor Rodrigo, y luego le dio el pie a Rodrigo Lussich para que diera la noticia de último momento que tenían sobre la causa: "Según información que maneja Socios del Espectáculo y que daremos en calidad de anticipo, es inminente la imputación por homicidio a Felipe Pettinato".

Leer también: Incendio fatal: Felipe Pettinato será trasladado a una clínica psiquiátrica

Lussich agregó: "Había ciertas expectativas teniendo en cuenta todo lo que pasó, los antecedentes y el contexto de la tragedia, que lo incluye, donde alguien perdió la vida... Habría una imputación en este sentido en las próximas horas, su situación judicial está muy complicada".

Qué dijo el amigo del neurólogo fallecido

Un íntimo amigo de Melchor Rodrigo, reconocido neurólogo que falleció producto de un incendio en el departamento de Felipe Pettinato, realizó un desgarrador análisis sobre lo que -a su propio juicio- ocurrió aquella noche de lunes. “Esto no fue un accidente”, sostuvo Alejando López en declaraciones televisivas.

“Imagino todo lo que nosotros imaginamos. Como muchos de los que estamos acá, creo que esto no fue un accidente”, sostuvo López en diálogo con América TV. Consultado sobre el pensamiento de la familia de Melchor sobre el siniestro, el hombre fue por demás contundente.

"Son gente muy seria. No van a decir nada abiertamente y menos si no hay pruebas”, precisó para luego insistir: “Pero tengo certezas y estoy igual de seguro que ellos en su interior saben que esto no fue un accidente”. Luego, se limitó a hablar de la relación entre Felipe y el neurólogo.

Contó que fue el hijo del conductor y exmúsico, Roberto Pettinato, quien se mudó al inmueble de Melchor en primer lugar. “Estuvo ahí por tres temporadas. Lo llegó a correr con cuchillo”, narró a la vez que explicó: “Él [por Melchor] tenía la costumbre llevar pacientes a su propia casa y vivir con ellos para controlarlos”.

Leer también: Incendio fatal: Felipe Pettinato será trasladado a una clínica psiquiátrica

Tras hacer una breve mención del incidente del cuchillo, López retrocedió en sus palabras y clarificó: “No fue solo uno. Fueron muchos hechos de violencia. Algunos incluyeron también la presencia de sartenes y otros artículos de cocina. Y esto fue tan solo en los últimos dos años”.

“Después hubo otro evento más. Felipe le robó en el mismo departamento pastillas y un recetario. Se encerró en el cuarto de Melchor y se tiró abajo de la cama. Hubo que romper la puerta para sacarlo. Y todo esto no lo digo yo de terceras fuentes. Me lo contó Melchor en persona”, añadió.

En los últimos tramos de la entrevista, el íntimo amigo del neurólogo se refirió a sus últimos días, previo al siniestro que dejó un saldo de tres heridos, entre ellos el mismo Felipe Pettinato, por inhalación de humo. “Yo creo que fue un fin de semana complicado para Felipe. Y por lo tanto para Melchor”, precisó.

“Días atrás, la familia de él [Melchor] había considerado al hijo del conductor como persona no grata. No lo quería dejar entrar más a su casa”, contó dando evidencia de una posible “fractura” en el trato cordial que ambos mantenían. Lo que habrá pasado después es que Felipe llamó a Melchor”, reconstruyó después.

Y completó para terminar: “Debía de haber tenido alguna necesidad particular y es por eso que le pidió ir a su departamento. Era muy común que Melchor hiciera esto. Iba a casa de sus pacientes y se quedaba hasta que se calmen y se pongan bien. Y después pasó lo que pasó”.

Fuente: Exitoina