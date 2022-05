Unitarios y Defensores de Cambaceres

Opinión - Por Raúl "Bigote" Acosta

El enfrentamiento River/ Boca, que ocupa y ocupa a los medios porteños, que masifican todo y simplifican mas y mas y, según proyectos, cada vez con mayor concentración por una cuestión de costos y escalas, sirve para observar qué pasa con El Peronismo y Argentina.

Uno, el peronismo, desde 1945 tiene una relación existencial con el poder político y el país, Argentina, que no respira desde aquel octubre sin que el peronismo ensanche sus pulmones.

Si algo diferencia Argentina del resto de los hispano parlantes es el peronismo. Hay que asumir ése cuerpo y resolver saliendo que existe, se altera, muta pero no muere y que el eje es entender ésa realidad y.... transformarla... si se puede.

Marito el Solterón

El eje del tema nacional, el problema argentino, está visible en una anécdota casi personal, que relaciona al fútbol, personajes diferentes, pero una sustancia parecida. Vale como punto de partida.

Un periodista. Un muchacho, por muchos años soltero y ayer y hoy siempre pobre, vivía/vive en un pequeño departamentito al fondo de un pasillo.

El jefe de noticias notaba que todos los días, en la que se llama "tira deportiva", un show de dos horas – al menos – con información e información de los pelos y las señales de los clubes locales, Marito daba una información de Cambaceres

-..."atención Camba...atención, hoy no concentra para el partido del sábado el querido Camba...ceres"...

(El Club Defensores de Cambaceres, conocido simplemente como Cambaceres, es un club de fútbol argentino, fundado el 12 de octubre de 1921. Tiene su sede en Ensenada, a escasos kilómetros de la vecina ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Wikipedia)

En los flashes de la jornada insistía, al otro día y al otro día, también al día siguiente, durante las 10 horas (si, explotación del hombre por el hombre) "Marito" leía los flashes deportivos con esa voz tan particular de los "flasheros" una y otra vez

-..."Noticias para Camba, vamos Camba... no hay lesionados en el plantel de Camba...ceres".

Un día, cansado, el jefe de informativos le dijo

– "Marito vení, que te pasa, esto es Rosario, vos metes mucha info de Defensores de Cambaceres y esto es Ñul o Central ..."

Marito fue cortito y al pie – "El fútbol somos todos Jefe... no le hace mal a nadie meter información de todos, alguno habrá que escuche... el fútbol somos todos"

No pasó nada grave para Marito después de aquella observación pero los años, la manera personal de entender el periodismo, algo sonó diferente en lo que soy, un veterano entre los veteranos. La vida se huele siempre.

Lo esperé a Marito. Pregunté. Contestó.

-... Vivo solo Bigote, solo, bien solo, hace unos años encontré un perrito raza perro, le puse Camba. El reconoce mi voz. Para que no llore lo llamo, dejo la radio prendida en el bulín donde vivo, Usted lo conoce. Camba oye mi voz y se tranquiliza. En casa queda el tacho con agua, le doy de comer antes de irme y con los flashes lo llamo, lo mantengo tranquilo. Me oye. Estoy. Vamos Camba. Atención Camba. Es al perro. Pero yo tengo razón Bigote... el fútbol somos todos...

Los Federales y el blá blá

En una construcción unitaria de país (las vías ferroviarias, el puerto, la aduana) el hecho federal lo constituyen los inmigrantes, la pampa gringa, el dinero que se produce y las leyes que lo quitan.

En una construcción unitaria de país los delegados que se envían a Buenos Aires responden a ése país unitario.

El Jefe de Informativo que reprendía a Marito por informar sobre Cambaceres y no sobre Ñul y Central en Rosario era un replicante de la ideología del puerto.

Los Jesuitas y el resto de Congregaciones en aquel norte rico y dependiente del Virreinato de El Perú.

El Chaco Boreal, los Jesuitas y la Selva.

En mitad de aquellos feudos la pampa gringa y el inmigrante...que ahora vota. Que son mayoría.

Una mayoría condenada a ser perro, marca perro, de quien se apiadaba un animal suelto: Marito.

Nunca lo sabrá, nunca pensé decirle: yo votaría un animal político como Marito, es uno de los nuestros, los perro raza perro, los cabecitas negras, los que esperamos que no todo sea River/Boca... o Ñul/Central que no es lo mismo, pero no es mejor.