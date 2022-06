Independiente y Eduardo Domínguez apuntaron a un jugador de Colón

"Hoy cada jugador tuvo la chance de hablar de los motivos conmigo y con el DT. Cada jugador tuvo una situación distinta. Lo de Roa y Benavídez está igual que Blanco. Las negociaciones están abiertas”, apuntó el exjugador en radio La Red.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante por Domingo Blanco. Mientras haya negociación, la puerta está abierta. A diario hablo con él. Estoy desde las 7.30 hasta las 18 en el club, cualquiera del plantel puede hablar conmigo”, continuó.

Los tres jugadores quedarán libres en junio y en el caso de Blanco ya se habló de un interés por Boca Juniors y otros clubes del exterior.

“Confío a muerte en Eduardo Domínguez. Los resultados no se nos dieron pero el trabajo que realizamos con el tiempo va a dar sus frutos. No hay premio al merecimiento, pero hemos competido en Copa Sudamericana y no se nos dio”, reconoció Montenegro.

El entrenador es cuestionado por los hinchas luego de la mala campaña en la Copa de la Liga Profesional y la eliminación temprana en la Copa Sudamericana durante la fase de grupos.

Independiente debutará este sábado contra San Lorenzo como visitante en el campeonato local y lo hará sin caras nuevas, en un mercado de pases complicado y que cerrará recién el 7 de julio, con el certamen avanzado.

"Por Rodrigo Aliendro (Colón de Santa Fe) hubo charlas, se le hizo una propuesta. No depende de nosotros. Con Emiliano Vecchio no tuvimos conversaciones. El DT entiende que ahí está Juan Cazares”, detalló el directivo.

"Iván Marcone siempre es una tentación en el mercado de pases. He hablado con él, ama al club y ese sentido de pertenecía no se ha perdido. La situación del país no es la mejor y a veces se elige la carrera en otro lado. Depende de muchas cosas”, concluyó.