Santa Fe es la segunda provincia con más femicidios registrados en los últimos siete años

Las estadísticas sobre violencia machista dejan mal parada a Santa Fe este 3 de junio. No solo es la provincia donde se cometió en 2015 el femicidio de la joven Chiara Páez, que impulsó las marchas anuales del 3J en todo el país, sino que este año también en este territorio se cometió el crimen de la maratonista Nora Escobar con el mismo patrón: asesinato y ocultamiento del cadáver por parte del femicida. Y si esos dos casos no fueran ya para preguntarse qué pasó en estos siete años con la problemática en esta provincia, basta ver las cifras del reciente informe elaborado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá). Una radiografía lamentable de víctimas y victimarios.

En el documento de 20 páginas se asegura que de los 1.956 femicidios registrados entre enero de 2015 y mayo de 2022, Santa Fe es con 183 casos la segunda provincia después de Buenos Aires (683 registros) con más femicidios. Y carga también con un alto índice de muertes vinculadas a las economías delictivas como el narcotráfico.

Este viernes a partir de las 17 comenzarán a marchar nuevamente desde la plaza San Martín al Monumento, las mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis, indígenas, originarias y afro para repudiar este vergonzante podio de la provincia y de crímenes chequeados a lo largo y ancho del país. El eje de los reclamos será esta vez contra “La Justicia patriarcal y misógina”.

No obstante, la directora Ejecutiva de la Mesa Nacional de Mumalá, Gabriela Sosa, no quiso dejar de lado otros tres puntos que según la organización deben priorizarse para terminar con la violencia machista, femicidios, Trans/Travesticidios, Lesbicidios y otras muertes violentas.

“El poder Ejecutivo también debe rever qué presupuesto destina a las políticas públicas para que sean eficaces, se debe analizar por qué el 75% de las mujeres no denuncia los hechos de violencia, hay seguramente desconfianza en esa escucha y contención que no se está abordando y definitivamente estamos en deuda con la implementación de la Educación Sexual Integral, no hay prevención posible si no se trabaja en Educación con este tipo de violencias“, remarcó Sosa.

El primer punto del trabajo se titula “Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans-Travesticidios a 7 años del #NiUnaMenos” y revela que en ese lapso se contabilizaron 1.685 femicidios directos a mujeres, 131 femicidios vinculados de niños varones, 92 femicidios vinculados de niñas mujeres y 48 trans/travesticidios lo que lleva a concluir en promedio en 1 femicidio cada 33 horas.

La tasa se expresa por cada 100 mil mujeres según la población estimada al 2021 (INDEC) sobre casos de femicidios directos, vinculados a mujeres, trans y travesticidios. Y en lo que va de 2022 se calcula una tasa nacional de 0,4 femicidios en Argentina, cada cien mil mujeres.

En un mapa del territorio nacional se apuntan las provincias con mayores cantidad de femicidios: Buenos Aires y Santa Fe, luego Córdoba (143 casos) y Salta (104). Y se deja en claro que Santa Fe también está entre las provincias con una tasa superior a la media nacional (1 femicidio cada cien mil mujeres, travestis y trans) junto a Chaco, Chubut, Neuquén, Tucumán y Corrientes.

La mayoría de las víctimas son jóvenes. Las edades del 51% de ellas van de los 19 a los 40 años. Y hay un dato que se resalta en torno a la infancia, para escozor de los lectores: “El 46% de los femicidios fueron vinculados y niños y niñas fueron asesinados para causar dolor y culpa irreparable a sus madres o por encontrarse en la línea de fuego de los femicidas”. Un dato que se viene reflejando en las páginas de policiales y que triplica el promedio general de femicidios vinculados a todos los grupos etarios desde 2015 a este año.

Se contabilizan tres cifras para atender especialmente y que vinculan a las mujeres y su cría. 959 mujeres madres fueron víctimas de femicidios (51% de las víctimas), 59 estaban embarazadas cuando fueron asesinadas. De estos, resulta que 2156 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madres en los últimos 7 años por la violencia machista.

Como apuntó Sosa, solo el 25% de las víctimas de femicidio había realizado denuncias de violencia de género en estos años. El 52% obtuvo orden de restricción, y el botón antipánico estuvo presente en 1 de cada 10 víctimas que denunciaron (9%).