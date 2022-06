El futuro de Ángel Di María con un guiño a Central

En la previa del Mundial de Qatar 2022 muchas de las miradas de los argentinos estarán puestas en el futuro profesional de Ángel Di María, quien no renovó su contrato en PSG luego de siete temporadas, más allá de hacer todo lo posible para continuar un año más en París. Y si bien todavía no confirmó su decisión, lo único concreto es que el Fideo seguirá su carrera en Europa antes de retirarse en Rosario Central, tal como lo había prometido. En este sentido, hoy todos los caminos conducen probablemente a Juventus y un traspaso en condición de libre.

"No tengo nada en la cabeza, estoy enfocado en la Selección Argentina. Después se verá qué es lo que pasa. Lo principal es que mi familia esté bien. Ya pasé por grandes clubes (Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG), mi familia me bancó y me siguió a todos lados. Intentaré buscar un lugar donde ellos estén felices y yo me sienta contento. Pensaré en este momento en la Selección, después en las vacaciones y recién ahí veré", explicó Di María en una entrevista exclusiva con TyC Sports.

Mientras eso suceda, el Fideo sabe perfectamente que ningún hincha de Rosario Central podrá dormir tranquilo hasta que no ponga la firma y vuelva a jugar en el Gigante de Arroyito. "Me lo hacen sentir. Estoy en un buen momento y siento que estoy para seguir estando y disfrutando en Europa antes del Mundial. Pasa por mi cabeza volver a Central, es algo que siempre dije y quiero cumplir. Jugué muy poco allí, no tuve la posibilidad de poder disfrutar y dar el máximo. Sí, mucha gente me dice que soy un referente y que demostré que salí de ahí, pero quiero volver y demostrarlo", admitió.

Consultado sobre si Qatar 2022 es lo último que le brindará a la Albiceleste, Di María mantuvo los mismos dichos que esbozó en La Bombonera sobre el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. "Ya lo dije varias veces. Seguiré peleando para poder estar y, si puedo, será lo último seguramente", confesó. ¿El motivo? "Logré lo que quería, me queda un pasito más, si se puede cumplir ese sueño. Pero creo que hay muchos jóvenes que quieren un lugar. Yo me siento que estoy para seguir, pero sería muy egoísta si no doy un paso al costado", detalló.

"Ya son muchos años, y un poco la familia te hace sentir eso de estar tanto tiempo lejos con los viajes. Uno ya con esta edad intenta pensar un poco en todo. Quizás si no hubiese ganado la Copa América o la Finalissima, pensaría de otra manera. Creo que es lo más correcto", concluyó.

La idea del futbolista de la Selección Argentina es firmar ahora un contrato solo de un año para mantenerse a nivel top de cara a la cita mundialista. Al final de la próxima temporada, Fideo dejaría el fútbol europeo y para mediados de 2023 son dos las opciones: el gran sueño es Rosario Central, el club que lo vio nacer y del que es hincha, aunque también está latente la posibilidad de los Estados Unidos con la siempre tentadora MLS.

El interés de Juventus tiene que ver con la salida de Paulo Dybala. La idea sería ofrecerle un contrato por una o dos temporadas, algo que Di María vería con buenos ojos.

Los números de Ángel Di María en PSG

El Fideo llegó a París en agosto de 2015. Desde entonces, disputó 294 partidos en los que convirtió 92 goles y aportó 118 asistencias, números que lo convierten en el máximo asistidor en la historia del PSG. Además, consiguió 19 títulos durante estas siete temporadas. Asimismo, en el último año Fideo jugó 30 encuentros, en los que anotó cuatro tantos y realizó ocho asistencias.