Josefina Pouso admitió que Jorge Rial es su "chongo"

Josefina Pouso le mandó un explosivo audio a su amiga y colega, Nancy Duré, y ayer esta última lo reprodujo en Intrusos (América).

"Mirá, vos me conoces y sabes que soy un alma libre. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie y lo pasó bien, siempre. No es mi novio, no estoy para eso, pero soy libre", arrancó diciendo Pouso.

Luego, en otro audio sumó: "Yo disfruto. Estoy en esa. A mi los cuarenta me pegaron para el disfrute, para disfrutar. Este es un viajón impresionante, no sabés. Primero estuve en Nueva York, después me fui a Marruecos, ahora me vine para acá a España, y la verdad es que si te tengo que decir... disfrutando es poco. Conocí a gente muuuuuy interesante, porque si bien vine con amigas también estamos con un grupo de gente a la que no conocía. La estoy pasando muy bien".

Si bien en su conversación con Nancy Duré trató de dejar la posibilidad a duda, con Ángel de Brito no pudo lograrlo. Josefina le confirmó a LAM su romance con Jorge Rial.

“Hoy le escribo a Pouso a la mañana, hablamos un poco de lo que había pasado acá”, explicó el conductor, que luego pasó a leer el mensaje de la periodista: “La posta es que nos encontramos en Madrid. Nos encontramos en el recital de los Rolling Stones, ayer fuimos a comer con un amigo en común. No es la primera vez que nos cruzamos, coincidimos un par de veces en Buenos Aires. Como dijo una de las chicas de LAM, es el problema de ser famosos”, reveló vía WhastApp.

En tanto a su vínculo con Jorge Rial, ella sentenció que “son amigos”. “Usó una palabra menos fina”, soltó de Brito, y Nazarena Vélez deslizó sin filtros: “son un gar...”.

Sin embargo, ante la insistencia de Ángel, la comunicadora finalmente reveló: “Nos estamos conociendo”.

Fuente: Exitoina