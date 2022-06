Kulfas negó ante la Justicia conocer posibles actos de corrupción en Vaca Muerta

El exministro de Producción, Matías Kulfas, se sentó esta mañana ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli y antes que comiencen a hacerle preguntas pidió hablar. “Lo primero que tengo que manifestar es que, en ningún momento, quise señalar o hacer mención a actos de corrupción. Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, dijo el exfuncionario.

Kulfas fue citado a declarar como testigo en la causa por la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner que se inició tras su salida del gobierno de Alberto Fernández por un off the record que salió del Ministerio de Producción en el que acusó que las licitaciones para la obra estaban amañadas (“armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”) y que el organismo estaba conducido por funcionarios que respondían directamente a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Leer también: El Presidente se despegó de Kulfas: “No me gustó lo que hizo y no comparto lo que piensa”

En su declaración, el ex ministro reconoció que el off the record fue de su autoría pero que se trató de un error en la comunicación y basó esa difusión en las “discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas” tras las críticas de la vicepresidenta. En varios tramos de su exposición, Kulfas reiteró que no le constaba ninguna irregularidad en la licitación para el gasoducto en Vaca Muerta.

Pero también señaló que fue una respuesta a las declaraciones de Cristina Kirchner en el acto por los 100 años de YPF que Kulfas calificó de “ofensivas e injustificadas hacia nuestra gestión en el Ministerio”. La vicepresidenta le había pedido al Alberto Fernández que use la lapicera para que Techinit -una de las empresas que ganó una licitación para el gasoducto- fabrique en Argentina las chapas que hace en Brasil para la obra y trae acá.

Leer también: La Justicia citó a Kulfas en la causa que investiga la licitación para el gasoducto

Kulfas llegó a los tribunales de Comodoro Py poco después de las 9:30 horas. “No voy a hacer declaraciones”, dijo ante los periodistas que lo aguardaban. Su declaración duró dos horas y se fue sin hablar públicamente. Inclusive, para que los periodistas no lo aborden, hizo corriendo un tramo desde el juzgado hasta el ascensor. Fue acompañado por un equipo de abogados. Pero en la declaración -que se hizo en el despacho de Rafecas- estuvo solo con el juez, el fiscal y funcionarios judiciales.

A diferencia de lo que dijo públicamente, el ex funcionario aseguró que la adjudicación a la compañía Techint de la fabricación de los tubos “está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada ya que permitirá el autoabastecimiento de gas y su exportación” y que la licitación no correspondía a su Ministerio.