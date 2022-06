Estafaron a Miriam Lanzoni en un proceso de adopción

Miriam Lanzoni lleva años intentando concretar su deseo de ser madre.

Sin embargo, en las últimas horas, trascendió una mala noticia que tiene como protagonista a la ex de Alejandro Fantino. Al parecer, fue estafada por una fundación de Haití mientras intentaba concretar el proceso de adopción.

La información exclusiva la dio Paula Varela en Socios del espectáculo: “Ella está angustiada no solo por la parte económica, que es muy grande, sino por el componente emocional”.

“A Miriam le recomendaron esta fundación para adoptar un chico de Haití, avalada por la propia embajada del país, y decide llevarlo a cabo porque el proceso acá es muy largo. Hace un tiempo que desde la institución dejaron de contestar, no solo Mar, su directora, sino también la propia página web, que desapareció”, comentó la panelista.

“Ella arrancó este trámite con Alejandro Fantino, su ex, cuando decidieron ser padres juntos. Cuando se separaron, le recomendaron iniciar el trámite otra vez pero de forma monoparental, entonces dio marcha atrás económica y emocionalmente”, agregó Varela.

En diálogo con Socios del espectáculo, la actriz relató: “Arranqué este trámite con mi ex y, cuando terminamos con todo, justo coincidió que nos separamos, entonces tuve que arrancar todo otra vez”.

“Volví a hacer todo, que la verdad es súper tedioso y alguien que no tiene el deseo ferviente de ser padre no lo hace, pero ahora perdí contacto con la fundación”, comentó Lanzoni, dolida y triste.

Sobre la situación, destacó: “Estoy angustiada y desorientada, esa es la palabra. Yo siempre tuve contacto con la directora y de repente se borró su contacto. No me contestó más. La embajada no me da respuesta. No entiendo nada y necesito una respuesta”.

Fuente: El Trece