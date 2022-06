Modric, de todas maneras, recordó que Croacia goleó por 3 a 0 a la Argentina, con Messi, en la fase inicial de Rusia 2018.

"Argentina con Messi siempre es favorita para ganar el Mundial, pero jugamos en el último torneo y ganamos", señaló el talentoso mediocampista en declaraciones a ESPN.

El "10" de Real Madrid, con el que viene de ganar la Champions League y la liga local, jugará su cuarto Mundial luego de Alemania 06, Brasil 14 y Rusia 18, en el que se consagró subcampeón al perder la final con Francia por 4 a 2.

Aunque prefirió no enumerar a sus candidatos en Qatar 2022, al hablar del equipo que conduce Lionel Scaloni dijo: "Son muy buen equipo, me parece más fuerte que hace unos años. Han creado un grupo muy fuerte con Messi a la cabeza, que es un jugador diferente. Están más unidos, no han perdido muchos partidos".

Croacia estará en el Grupo F del Mundial con Bélgica, Canadá y Marruecos, ante el que debutará el 23 de noviembre.