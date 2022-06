El oficialismo en AMSAFE derrotó cómodamente a la oposición

La lista Frente Trabajadores de la Educación, que encabezó Rodrigo Alonso, se impuso ayer en las elecciones de AMSAFE para renovar la comisión directiva provincial y las 19 delegaciones. El oficialismo derrotó por el 56% de los votos al Frente por una AMSAFE Democrática, que llevaba como candidato al titular de la delegación Rosario, Gustavo Terés. Alonso, secretario General de la delegación La Capital, tomará el mando del gremio que nuclea a la docencia pública santafesina luego que Sonia Alesso, titular además de Ctera, decidiera dar un paso al costado después de 16 años y medio al frente del gremio. El oficialismo retuvo las 15 delegaciones que tenía pero no pudo en Rosario, donde se impuso el Frente 4 de Abril, y Juan Pablo Casiello será el secretario General (ver aparte).

Los datos provisorios de las elecciones en AMSAFE -entre hoy y mañana estarán los definitivos, aunque según señalaron desde la conducción provincial no habrá marcadas diferencias- de las que participaron 21.550 personas arrojaron que la lista Frente Trabajadores de la Educación, encabezada por Alonso, Susana Ludmer, Patricia Fernández y Pablo Juncos se impuso al Frente por una AMSAFE Democrática por 12.010 a 9.540 votos. La lista del oficialismo triunfó en 14 departamentos y además retuvo las 15 delegaciones que conducía.

El flamante titular de AMSAFE dijo sentirse muy contento por el nivel de participación gremial: "Unos 21.550 compañeros han votado en 1200 mesas a lo largo de la provincia, un dato que refleja la democracia y la participación. Nosotros tuvimos un poco más del 56 por ciento de los votos en una etapa donde creemos que comienza un nuevo camino en AMSAFE", detalló Alonso en diálogo con Sin Mordaza TV.

Asimismo, aseguró que el triunfo de la lista a la que representa implica "una etapa de cambio generacional, una etapa donde la caracterizamos con la necesidad profundizar y robustecer el proyecto sindical. Creemos que tenemos que defender las conquistas que obtuvimos peleando en unidad, pero tenemos que avanzar por todo lo que falta: fortalecer la organización, con mucha formación sindical, pelear por el tema del salario, las condiciones de trabajo, la obra social".

En un marcado contexto inflacionario, el gremio docente reclama revisar el acuerdo salarial con la provincia, pedido que fue rechazado por el mismo gobernador Perotti, quien aseguró que "no hay margen para adelantarla". Según Alonso, hay un dato ineludible que es la paritaria nacional, donde se pactó "adelantar los aumentos de agosto y septiembre al mes de junio y julio, un nuevo incremento en septiembre y diciembre, junto a un aporte adicional en el último mes del año para llegar 70,8 por ciento. Este acuerdo establece también que las provincias deben convocar a los sindicatos docentes para discutir la situación salarial, lo que implica que la provincia de Santa Fe no se puede hacer la desentendida. En Santa Fe, los próximos aumentos están fijados para agosto y septiembre, de ser así, los docentes vamos a perder poder adquisitivo. Nosotros creemos que el gobierno tiene que convocarnos para adelantar los tramos de agosto y septiembre, pero también, para discutir de qué manera los trabajadores activos y jubilados no perdemos poder adquisitivo".

De hecho, el dirigente gremial planteó que hay condiciones económicas para avanzar con una revisión que les garantice no perder contra la inflación: "Los mismos funcionarios dicen que hay datos macroeconómicos muy favorables, incluso, mejores que la prepandemia, por consiguiente, eso se tiene que trasladar al bolsillo de los trabajadores, porque nosotros no podemos permitir que la crisis la sigamos pagando los trabajadores. Si el gobierno no convoca a la paritaria, AMSAFE va a activar todos los mecanismos internos y tomar democráticamente las decisiones que haya que tomar. La forma de evitar esto es con voluntad política, que el gobierno nos convoque en el ámbito paritario y que podamos llegar a un acuerdo", finalizó.

Escuchar también la nota completa: