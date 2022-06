Respecto de su situación personal, dijo: "Fue todo muy raro porque estaba en Mendoza con la Reserva y al otro día estaba con la Primera. Le planteé una idea a los jugadores, la aceptaron y él mérito es de ellos. Me dijeron los dirigentes que voy a dirigir el lunes".

Luego se refirió a su decisión de mantener a los futbolistas que venían jugando: "No hice muchos cambios de nombres porque no los vi en el día a día a los chicos. No me corresponde dar una opinión a quien debería ser el próximo técnico, yo estoy acá porque sueño en un futuro ser el DT de la primera división".

Finalmente, cerró: "Felicito a los jugadores por el esfuerzo porque planificamos todo en un solo entrenamiento. Pudimos corregir algunas cosas en el segundo tiempo y fuimos ampliamente superiores".

Con info de Rosario3