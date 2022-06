Tras la salida de Jorge Rial, ¿quiénes conducirán Sobredosis de TV?

Jorge Rial se despidió de Sobredosis de TV el sábado 18 de junio porque a partir del 4 de julio tendrá un formato diario en C5N.

Según contó el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter, finalmente se confirmó que a partir del sábado 2 de julio, La Negra Vernaci y Juan Di Natale estarán al mando de Sobredosis de TV. Cabe mencionar que los comunicadores ya estuvieron juntos al frente del programa de actualidad, por lo cual, los televidentes estarán acostumbrados a esta dupla explosiva.

Jorge Rial se despidió de Sobredosis de TV (C5N), el programa que marcó su regreso a la televisión, y dio detalles de cómo será Argenzuela, el ciclo diario que tendrá a partir del 4 de julio en C5N.

"Este es mi último programa. Fue un gustazo haber pasado por Sobredosis de TV, porque no son muchos los programas de televisión que tienen mística. Son pocos y este es uno. Agradezco mucho a la producción, a los técnicos, los editores, que son unos genios. Es un lujo laburar en este programa", destacó Jorge Rial.

Además, a través de su cuenta de Instagram, Jorge Rial compartió una fotografía del equipo de SDTV y escribió un picante mensaje: "Esta gente me bancó cuando muchos me daban por muerto. Me abrazaron. Me bancaron. Creyeron en mí".

Fuente: Exitoina