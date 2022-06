Julio Falcioni: "El grupo principal venía con un trajinar de partidos y por se apostó a esto"

A lo que acotó: "Ellos (por Huracán) tuvieron el gol y algunas acciones más que sacó bien (Ignacio) Chicco y después tuvimos nosotros todas las otras en el segundo tiempo, donde no nos preocupó más. No pudimos concretar, ni siquiera el penal. Perdés cuando no concretás. Hicimos un cambio táctico con (el pibe Agustín) Ojeda de lateral y sin volante de contención, con nombres mixtos para una mejor administración de pelota".

Falcioni y los temas contractuales en Colón

Luego, el foco de las preguntas se centraron en la falta de refuerzos y los que no podrían jugar ante Talleres en la Libertadores, al tener propuestas de otros clubes que también juegan copa: "Esas decisiones no son nuestras, sino más de los jugadores y dirigentes. Sabemos que algunos terminan sus contratos y hay salidas muy aproximadas. Está lo de (Federico) Lértota. Es posible lo de (Leonardo) Burián también. Son situaciones que no defino yo, porque hay términos de contratos y cláusulas. Con respecto a refuerzos, no creo que haya. Estuvimos conversando mucho. Mario (Sciacqua, el director deportivo) viajó y se entrevisto varias veces con muchos jugadores, pero no pudimos concretar desde lo económico hasta el momento. Solo pienso en armar el mejor equipo para el partido del miércoles".

Asimismo, Julio Falcioni dijo: "Previo al partido, les dije a los jugadores que había algunos lugares para el miércoles y que podían ganarse la posibilidad. Algunos de los habituales titulares no van a estar por situaciones contractuales. Insisto, Burián tiene una buena oferta y una cláusula de salida al 30 de junio. Lo de (Rodrigo) Aliendro es un caso terminado dentro de su función en Colón, pero no sé si podrán estar, porque son situaciones que no podemos controlar. Nosotros tenemos que estar con la cabeza de quiénes sabemos que pueden estar".

Julio Falcioni habló de la caída ante Huracán y de la compleja situación para armar el equipo ante Talleres por la Libertadores por la incertidumbre en torno a los jugadores con los que podrá contar. UNO Entre Ríos

Pero luego vino el descargo más contundente de Julio Falcioni: "Ya lo plantee hace un mes esto. Estaba la posibilidad de cerrar algunos acuerdos. Se consiguió con (Christian) Bernardi, pero es algo que quizás se debió encaminar hace seis meses, pero no me corresponde opinar. Sí digo que buscamos alternativas, con los que hablamos para que lleguen para que sean el recambio que Colón necesita. Hablamos con (Sebastián) Prediger, (Gerónimo) Poblete, Nery Domínguez, (Tomás) Badaloni, (Juan) Méndez, (Germán) Conti, (Marcelo) Weigandt, (Fernando) Zuqui, (Domingo) Blanco, (Pablo) Cepellini y (Maximiliano) Romero, pero no pudimos concretar. No es que no buscamos. El mercado es muy complicado y el hincha de Colón debe entender. Perderemos jugadores importantes y deberemos ver cómo lo reemplazamos. En este caso, ver a los chicos que están empezando a caminar en el nivel profesional, dando sus primeros pasos en la máxima categoría. Pero tampoco hay que cargarlos de responsabilidad. Sino que la idea es llevarlos de a poco para que sean el futuro, porque sino se desbordan de responsabilidad".

Eso sí, tampoco dramatizó por las últimas dos caídas en fila: "Tuvimos dos derrotas consecutivas, pero estamos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sabíamos que esto se nos iba a presentar. Lo hablé con el presidente, porque la secuencia de partidos era muy exigente y no íbamos a poder afrontarla con el grupo mayor, sabiendo también que estaban en el camino situaciones muy directas en lo contractual. Por eso estaba la búsqueda de jugadores que puedan llegar para acoplarse. Igual esto no es excusa. Solo nombré a los jugadores que buscamos y se lo critica a Mario, pero en lo económico las distancias eran muy grandes y tampoco podíamos hipotecar el club. En ese sentido, tenemos que entender la situación del club. Me gusta más dar la cara cuando las cosas no salen bien y por eso quise estar acá".

Mientras que Julio Falcioni cerró: "Ahora tenemos que replantearnos y jugar un partido trascendental dentro de tres días tratando de potenciar al máximo a los jugadores que están disponibles. El trabajo que están haciendo (Lucas) Acevedo y (joaquín) Novillo es muy bueno. En la previa pensamos en traer un central más, porque no sabíamos si íbamos a tener a Paolo, pero se recuperó. Ante la salida de los dos volantes, nombré ocho. Mientras no tengo la confirmación ni seguridad de que vayan a llegar (Leonel) Picco ni (Julián) Chicco".

Con info de UNO Santa Fe