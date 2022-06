Vicentin pidió que la Corte Suprema de Santa Fe revoque la suspensión del concurso de acreedores

En medio de los cruces con el Gobierno por una posible creación de una empresa de alimentos para el manejo del mercado de granos, Vicentin presentó un recurso ante la Suprema Corte de Santa Fe de revocación del decreto que el pasado 16 de junio firmó el cuerpo por el cual se procedió a la suspensión del concurso de acreedores, y el estudio correspondiente de las actuaciones realizadas por el juez Fabián Lorenzini.

“No hay norma legal alguna que autorice a la Suprema Corte a sustraer el expediente de la instancia que le es propia y, de hacerlo, provocará un verdadero escándalo jurídico que acarreará, seguramente, una grave crisis económica y social. Ante las groseras falsedades que contendría el escrito que solicita el avocamiento, nos vemos obligados a esclarecer mínimamente los hechos”, expresó la empresa en el escrito judicial.

A su vez, se planteó que “la adopción de una medida no prevista legalmente ni utilizada en nuestras prácticas forenses, y menos en casos como el que aquí nos ocupa, genera una situación de extrema gravedad, al no respetar las reglas de juego existentes, poniendo en riesgo no sólo la continuidad de la empresa, sino las miles de fuentes de trabajo que la compañía representa”.

Hay que recordar que Vicentin pidió su concurso preventivo, que fue abierto por el juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista, el 5 de marzo de 2020, por una deuda que supera los 1.300 millones de dólares. Además, este viernes vence el plazo que otorgó Lorenzini para que la empresa presente las conformidades de los acreedores para su eventual homologación.

“En plena gestión para conseguirlas, tomamos conocimiento por noticias periodísticas de un pedido de avocación que se habría presentado por un acreedor ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la que, por Presidencia, ordenó la suspensión del trámite de la causa, pidió la remisión del expediente y corrió un traslado del mismo al Juez del concurso; y no a mi parte que, pese a ser la principal interesada, se ve obligada a efectuar esta presentación sobre la base de publicaciones periodísticas que dan cuenta de lo que se acaba de manifestar”, expresaron los integrantes de Vicentin.

Según consta en el escrito presentado hoy por la empresa, “el acreedor que habría efectuado la presentación, según surge del informe presentado por el Juez del Concurso que figura en el portal Punto biz (del 25/6/22), sería Commodities S.A., quien habría alegado la existencia de graves y fraudulentas circunstancias en los trámites concursales, que a su criterio ocasionan un caso de interés institucional para que la Corte se avoque a su conocimiento”.