¿Woody Allen deja de dirigir?

Woody Allen, el prolífico y controvertido escritor, actor y director, hizo una rara aparición en un vivo de Instagram de Alec Baldwin el martes por la mañana.

Durante una conversación de una hora con el actor, aunque con algunos problemas técnicos, el director de Blue Jasmine y Midnight in Paris dijo que está pensando en retirarse de la realización de películas.

"Probablemente haga al menos una película más, pero gran parte de la emoción se ha ido porque no tiene todo el efecto del cine", dijo Allen. "Cuando comencé a hacer una película, iba a los cines de todo el país y venían cientos de personas para verla en grandes grupos en una pantalla grande. Ahora haces una película y tienes un par de semanas en una sala de cine, tal vez seis semanas, dos semanas o lo que sea, y luego pasa directamente a la transmisión o directamente a Pay-Per-View".

"A la gente le encanta sentarse en casa con sus pantallas grandes y mirar en sus televisores, y tienen buen sonido y una imagen clara, pero no es lo mismo que cuando entré en el negocio del cine", continuó. "Así que no es tan agradable para mí como antes. No me divierte tanto hacer una película y ponerla en una sala de cine".

Allen confirmó que hará al menos una película más, que planea rodar este otoño en París. Después de eso, va a ver cómo se siente.

La entrevista con Baldwin marca una de las apariciones públicas más destacadas de Allen desde que resurgió una acusación de abuso sexual por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow en medio del movimiento #MeToo.

Farrow acusó por primera vez a Allen de abuso sexual en 1992, aunque el cineasta nunca fue condenado y niega la acusación. Farrow mantiene sus declaraciones y las detalló en el documental de HBO Allen vs. Farrow, que se estrenó en 2021 y profundiza en las acusaciones de Farrow.

Alec Baldwin es una de las pocas celebridades que ha expresado su apoyo a Allen en los últimos años.

