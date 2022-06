Realizarán una sentada frente a la escuela de Comercio por el lamentable estado del edificio

Docentes y alumnos de la Escuela de Comercio harán una sentada por las calamitosas condiciones del edificio. Este miércoles realizarán una protesta frente a la institución luego que trascendieran imágenes de vidrios rotos, revoques caídos, baños clausurados, junto a la falta de suministro de agua y gas en las instalaciones.

En diálogo con la prensa, directivos del establecimiento afirmaron que "el equipo directivo del establecimiento agotó las instancias institucionales y jerárquicas para hacer visible el tema". "Presentaron notas, se recibieron subsidios, pero son de montos muy bajos y esta es una escuela grande, así que por eso decidimos nosotros como docentes poder hacer pública la situación que vivimos de manera diaria", resaltaron.

Por su parte Dolores, también docente enumeró algunos de los problemas con los que conviven: "Como vieron en las fotos las condiciones edilicias son terribles: techos y paredes con revoques que se caen, ventanas que no tienen vidrios. Baños en el segundo piso clausurado y el tercer piso y también, sumado a que tiene cortado el suministro de agua. Hace cinco años no tenemos conexión de gas y tampoco estufas, pero nuestro reclamo no es por esto último, sino que es para tener lo mínimo: vidrios en puertas y ventanas, y agua en todo el establecimiento".

Susana agregó: "Roedores y palomas y el excremento que dejan en las aulas o patios también es un problema. Una situación puntual se vivió hace unos días con una compañera que mientras daba su clase, un ratón cruzó por el salón frente a los chicos, al igual que docentes que ingresan para dar clases y los encuentran muertos. Creo que llegamos a un punto donde no hay retorno y todos, docentes como alumnos no se merecen vivir estas situaciones".

Es por eso que decidieron acompañar a las autoridades y afirman que este miércoles a las 10.30: "Los docentes realizaremos en el frente del establecimiento un abrazo y los alumnos se movilizarán dentro de las instalaciones. Los preceptores y asistentes escolares se suman al pedido, al igual que lo hacemos extensivo a padres y exalumnos, para que conozcan cómo se trabaja". Por otra parte manifestaron que pese a estos inconvenientes las clases se dictan con normalidad.