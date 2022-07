Atacaron la casa que el juez federal de Reconquista tiene en Santa Fe

La casa que el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, tiene en Santa Fe fue atacada el pasado jueves 31. La información recién se conoció un día después ya que en ese momento no había nadie. La investigación corresponde a la Seccional III de Policía.

El Dr. Alurralde dijo que no sabe si fue algo contra él, o si fue al azar. "No descarto nada", respondió. Agregó que no se siente intimidado, pero quiere que se esclarezca.

El caso está bajo investigación, que incluye la búsqueda de imágenes, entre otras pruebas para identificar al autor.

La vivienda está en barrio Candiotti Sur, a tres cuadras de la Terminal de Ómnibus. El propietario ya adoptó medidas de seguridad. Este mismo viernes estaban colocando rejas desde el lado de adentro de la propiedad.