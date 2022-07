Reconquista celebró el Día de la Independencia con un masivo desfile

La ciudad de Reconquista vivió un ferviente Día de la Independencia con un multitudinario acto y desfile cívico militar. La calle Patricio Diez se vistió de fiesta al paso de las numeras agrupaciones, escuelas e instituciones, que fueron parte del tradicional desfile, ante el saludo y aplauso de las y los vecinos de la ciudad.

El festejo oficial del 9 de Julio comenzó en la mañana de este cálido sábado en Reconquista con el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza 25 de Mayo. Posteriormente, el Intendente Dr. Amadeo Enrique Vallejos junto a su esposa María Marta Piasentini, participaron del solemne Tedeum realizado en la Catedral Inmaculada Concepción.

El oficio al que asistieron autoridades, funcionarios, legisladores, representantes de instituciones, escuelas y público en general, se llevó a cabo de manera ecuménica con la presencia de los pastores católico, evangélico y ortodoxo, representadas por Eduardo Obregón de la Iglesia Evangélica Valdense; Padre Alejandro Saba, Iglesia Católica, Apostólica Ortodoxa del patriarcado de Antioquía; Pastor Digno Rosin, Evangélica Luterana, Pastor Carlos Zanuttini de la Iglesia Evangélica Metodista; Monseñor Angel José Macin, Iglesia Católica.

Discurso oficial

Finalizado el Tedeum, el intendente acompañado del Jefe de la Guarnición Aérea Reconquista, comodoro Plinio Poma, se dirigieron caminando hacia el Palco Oficial, ubicado en 9 de Julio y Patricio Diez. Allí hicieron el saludo tradicional a la Agrupación 9 de Julio.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, acompañado con la música de la Banda de la III° Brigada Aérea, el Intendente de Reconquista, Dr. Amadeo Enrique Vallejos brindó el discurso oficial en conmemoración del 206 aniversario de la Independencia y en el marco del 150 aniversario de la Fundación de Reconquista.

Dirigiéndose a todos los ciudadanos y ciudadanas, luego de 2 años de pandemia, primeramente hizo una reseña histórica de los procesos de emancipación que significaron la ruptura de un dominio extranjero.

"Cada 9 de Julio, hay un paisaje de Patria en esta calle Patricio Diez. Aquí nos juntamos para hacer visible y festivo nuevo orgullo de ser argentinos", afirmó y señaló que "las crisis son tan difíciles de vivir como interesantes para estudiar retrospectivamente. Al igual que la de 2001, 1989 o 1930, por nombrar algunas destacadas y recientes, la crisis de 1815-1816 tuvo grandes proporciones y fuertes consecuencias. Una de ellas fue la Declaración de la Independencia de un nuevo Estado: Las Provincias Unidas en Sudamérica".

Y sostuvo que "la 'foto' feliz del 9 de julio no puede separarse de su contexto, marcado en 1816 por perspectivas dramáticas para los revolucionarios. Las monarquías absolutistas condenaban las Repúblicas y las revoluciones".

En otro párrafo de su alocución, recordó que "el Congreso que culminaba en un consenso la libertad por un lado planteaba un modo de salir de la crisis (..) Finalmente, el acto fue un texto breve con el cual los diputados participantes del Congreso de Tucumán declararon la Independencia del Rey Fernando VII y de sus sucesores mientras que, en ocasión de la jura, se agregó: 'y de toda dominación extranjera".

"Nacía un principio de Patria Grande. Un deseo de liberación junto a otros. El Estado creado por el Congreso se desmoronó en 1820, pero la Independencia quedó como un legado duradero. Un elemento clave de ese momento de cambio fue el ascenso de la noción de soberanía del pueblo como fundamento de poder, por lo cual una declaración de Independencia como la de las Provincias Unidad implicaba también consolidad esa máxima", subrayó el mandatario.

En su discurso destacó el rol de las mujeres, aunque no tuvieron el lugar merecido con el tiempo fueron muy valoradas", enfatizó. "La revisión del pasado, expresa que sin duda la enorme mayoría de las referencias que tenemos de nuestro proceso independentista, nos habla del protagonismo masculino, pero eso no quiere decir las mujeres no hayan luchado y participado de distintas maneras. Mujeres de todas las clases sociales asumieron los desafíos de la época y lucharon por una Patria justa y soberana. Guerreras como Juana Azurduy y Manuela Pedraza, tertulianas como Mariquita Sánchez de Thompson, enfermeras como María Remedios del Valle, o Francisco Bazán de Laguna por ofrecer su residencia para el Congreso General Constituyente", remarcó el Intendente y agregó: "como plasmara uno de los mayores poetas argentino... 'Nadie es la Patria, pero todos lo somos´".

También, el Intendente Vallejos indicó que "es la conjugación de nuestros sueños, propósitos, debates públicos y abiertos a la participación, inspirados en principios que la modernidad, renueva e innova para que la vida continúe en comunidad. Hoy Reconquista es una ciudad de todas y todos, que abre sus fronteas a la mejora, a través de una obra pública, del deporte, de la actividad cultural, social, como polo comercial, de desarrollo económico y productivo, educativo, de salud. Se ocupa de espacios que promueven una alimentación para quienes necesitan reforzar la propia. Un trabajo permanente que se pone a disposición dentro de los alcances que su organización administrativa y de gestión. Hace infinitos esfuerzos por transformar su infraestructura dentro de los paradigmas que la modernidad nos exige".

Finalmente el Intendente de Reconquista, afirmó que "es nuestro propósito, como ciudadanos, imaginar una Patria de la que nos enorgullezcamos día a día, eligiendo cada años esta calle Patricio Diez donde dirimimos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Que Dios bendiga a Reconquista. Feliz Día de la Independencia ¡Viva la Patria!