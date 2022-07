Cómo vive una familia de comerciantes que es extorsionada a balazos

Una familia que tiene dos pequeños comercios en barrio Ludueña de Rosario es extorsionada a tiros hace aproximadamente un mes. En junio balearon su almacén, y este lunes, su bar.

“La Policía nos dijo que no vayamos a los medios. Que nos arriesgábamos si hablábamos", dijo una de las víctimas. "Los fiscales no hicieron nada. Nos dejaron notas, amenazas, balearon los negocios. Tuvimos que cerrar los locales dos semanas por la desesperación, y nosotros vivimos de esto”, agregó.

Leer también: Balearon un comercio y les exigieron una exorbitante suma de dinero

La situación quedó expuesta este lunes, pasadas las 20, cuando dispararon diez veces contra un bar ubicado en Urquiza y Magallanes. “Es lamentable, pero ya no sabemos qué hacer. Estamos asustados y nadie nos atiende”, aseguró Javier, el dueño del bar baleado.

La madre de Javier tiene un almacén en French y Felipe Moré que fue atacado el 21 de junio pasado a las 20, cuando había clientes en el interior de compras. “El día anterior estaba atendiendo y vino un joven a pedirme cigarrillos. Cuando se los doy, me da un papel. Después de irse se subió la chomba y me mostró un arma. En el papel había una amenaza, decía que llamáramos a un celular”, indicó Cristina.

Como la familia no se comunicó al teléfono que figuraba en ese papel, al día siguiente le dieron doce balazos. “Hace 30 años que estoy trabajando acá, nunca tuvimos problemas. Hicimos la denuncia, nos mandaron a tres o cuatro fiscales, pero no nos dieron una sola patrulla para cuidarnos ni nada. Quedó en que nos teníamos que arreglar nosotros. Nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros. Es horrible y no nos da una solución. La Policía nos dijo que tenía que haber un muerto para que nos den custodia”, agregó.

La mujer se quebró en llanto al comentar que a su edad debería estar jubilada, dejándole el negocio a sus hijos, pero, en cambio, está atravesando esta pesadilla. “Es muy triste lo que está pasando”, afirmó.

Concretaron las amenazas

Javier, su hijo y quien está a cargo del bar atacado, señaló que por las extorsiones tuvieron los negocios cerrados dos semanas. “Ahora volvieron a amenazar y concretaron lo que dijeron”, subrayó.

“Ayer no nos atendió nadie. Por eso decidimos hablar en los medios. Que alguien se haga cargo, no tenemos cómo trabajar, no tenemos otros ingresos”, concluyó el joven.