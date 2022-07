El canoista Rubén Rezola impulsa un sorteo solidario para trasladar su kayak

El atleta olímpico argentino Rubén Rezola, realizó un llamado a la solidaridad de la población para poder trasladar su herramienta de trabajo más importante.

El joven santafesino compite en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas. Ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2011 y 2019.3 Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2012 y 2020, donde finalizó 5º en Londres 2012 (K2 200 m), 16º en Río de Janeiro 2016 (K1 200 m) y 15º en Tokio 2020 (K1 200 m).

En 2020 fue elegido por la Fundación Konex como uno de los cinco mejores canoistas de la última década en Argentina.

"Lo que necesito trasladar es el kayak, el bote con el que competí en los Juegos Olímpicos del año pasado. No he podido conseguir financiar el viaje. Por eso decidí, por un objetivo personal que tenía ganas de hacer hace tiempo, y que la gente participe. Este kayak es personal, me lo fabricó la marca. Cuando te mantenes individualmente entre los mejores del mundo, la marca te puede dar uno o dos por año", explicó al aire en Cadena OH!

El bote es único y personalizado, "mi herramienta más importante de trabajo, por eso elegí que sea este kayak. Ahora está en la fábrica de Portugal, tiene que venir para Argentina. Confirmé el envío y el traslado y por eso impulso esta rifa".

Se participa por un teléfono IPhone 13, el segundo premio es un kayak de travesía, el tercero unas lámparas de maderas, y del cuarto al 20, hay varias capacitaciones online. En total, serán 20 los premiados.

"Esto se dio por amigos de mi grupo que me ayudaron, colaboraron en darme consejos sobre las redes, hoy está más profesionalizado este tema y no es tan fácil como parece llegar a las redes sociales", detalló.

El objetivo es de mil números con los que no cubre la totalidad de los costos, pero sí una parte significativa. "Está valuado en dólares, a la referencia la tomé hace un mes y medio. No lo voy a cambiar, aunque sí se desvalorizó un poco".

"Sale a fines de agosto de allá y estaría en septiembre u octubre. Es esa la fecha que manejan, y se hace un envío al año. En mis redes están los datos, para el depósito y todo. Por cada número que se quieran comprar, hay que hacer el trámite", explicó.

