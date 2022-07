A 31 años del fallecimiento de Enrique Muttis

Hace 31 años en una mañana muy fría, la ciudad de Santa Fe recibía una muy triste noticia. Fallecía el Intendente Enrique Rodolfo Muttis. Ganó la Intendencia el 26 de noviembre de 1989 rompiendo de esta forma con el bipartidismo.

Fue un reconocido dirigente del Partido Demócrata Progresista. Gran político, profesor de Instrucción Cívica, Geografía e Historia y con mucha actividad en el orden periodístico. Elegido Concejal en el año 1973 y en 1978 Diputado Nacional, cargo que debió dejar para asumir como Intendente. Él fue su Jefe de Campaña, la cual fue muy austera; no quería nada de lo que se nos tenían acostumbrados (actos, pintadas, afiches) decía que su ciudad no lo merecía. Esto dio como resultado PDP 95.000 votos; PJ, 43.000; UCR 10.300. Esto fue motivo de comentario en todo el país.

Su administración duró un año y medio. Durante ese tiempo los gobiernos Provincial y Nacional no le daban ayudas económicas, pese a que los tiempos eran muy difíciles en lo económico saneó las finanzas municipales. Demostró que se puede hacer cosas para tener la confianza de su gente. En 2011 Mutis fue reconocido por el Concejo como “santafesino destacado”

“Entre otras congeló por seis meses los salarios de todo su gabinete y fue el único intendente que hizo público su recibo de sueldo. Nunca cambió de domicilio, no tenía quinta, no tenía yate y siempre mantuvo su único auto, el 504 marroncito, nos dejó la mejor de las frases: ser honesto no es ningún mérito. Simplemente, la honestidad debe ser la condición natural del ser humano. Los empleados municipales lo despidieron con mucha congoja; aplaudieron a su gabinete cuando se retiró; la gente de Santa Fe lo recuerda con cariño y los Demócrata Progresistas lo tienen en sus más gratos recuerdos. Gracias Henrique por haber sido”, reseñaron las autoridades del comité del PDP La Capital, David Giavedoni, Secretario General Junta Departamental La Capital y Raquel Pereira, Secretaria de Actas.