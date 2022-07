Los hermanos Chicco, una historia ligada al deporte desde Brinkmann

Ignacio y Julián Chicco tienen una hermosa historia dedicada al deporte. Surgieron desde el Club Social y Deportivo de Brinkmann y ahora ambos son jugadores del Club Atlético Colón.

Ariel Tévez, fue su primer director técnico en el club. "Para el pueblo, la ciudad y el club es un orgullo cuando chicos salen de las inferiores", comentó al aire en Cadena OH!

"El primer día me quedó grabado. Estaba en inferiores y llegó Andrea, mamá de Nacho y Juli, cuando tenía 7 y 5 aproximadamente. La familia de ellos fueron siempre basquetbolistas. Pero ella llegó con que querían empezar fútbol y querían jugar de cinco los dos", recordó con emoción.

"Cuando empezaron los entrenamientos, cuando hacíamos juegos con la mano, Nacho lo hacía muy bien. Le propuse el arco y le gustó. No jugaba mal con los pies, pero agarró viaje en el arco. Ahí empezó la carrera de Nacho en el club que creció a paso gigantes. River se lo quiso llevar desde muy pequeño. Esperó un año y a los 12 lo fichó y se fue".

El pequeño se pasó un año entrenando en Brinkmann y lo hacía con el arquero de primera división del club. Ya se había desarrollado mucho físicamente. Por su parte, Julián tenía condiciones técnicas desde siempre, al medio de la cancha.

Por su parte, Ramón Mántaras, quien fue entrenador de Colón, contó que a Nacho lo conoció de muy pequeño también, cuando estaba en la quinta división del club. "Yo lo puse en la cuarta división para que él ataje".

"Julián siempre fue más introvertido. Nacho no, siempre fue diferente al resto de los chicos, no sólo por lo técnico sino por la personalidad. Siempre supo lo que quería hacer", coincidieron ambos entrevistados.

Leer también: Los concentrados de Colón la vuelta de Facundo Farías

Julián se probó en Manchester United, pero no logró quedar. Luego pasó a Boca y posteriormente a Patronato. Fue convocado para competencias de la Selección Nacional Sub -15 y Sub 17.

Por su parte, Nacho pasó por River, estuvo un año en el club Talleres de Córdoba y en el 2016/2017 llegó a Colón. También fue convocado para la Selección Nacional Sub - 15 en el año 2012.

Escuchar también audio completo: