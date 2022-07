El recreino Salvador Cáceres se consagró Campeón Nacional de Ajedrez

El pequeño Salvador Cáceres se consagró Campeón Nacional de Ajedrez en la categoría sub 8. Se había consolidado en el puesto 2 del país luego de participar en el Campeonato Panamericano de Uruguay días atrás.

"Cada vez que avanzaba en el torneo, se complejiza. Por suerte Salvador mantuvo el ritmo, fue el único jugador sub 8 que se mantuvo invicto en el torneo. De las 7 partidas que jugó ganó 5 y empató 2", comentó su papá Darío al aire en Cadena OH!

"Ya podemos decir que es el mejor jugador de la Argentina sub 8", volvió a remarcar. En total fueron 6 chicos de Recreo. También estuvieron Lucas, de la localidad de Videla, estuvo entre los 10 primeros sub 14, y se convirtió en el mejor de la provincia de Santa Fe. Bautista fue en representación de la Asociación Santafesina de Ajedrez, es de Santo Tomé y también jugó en la sub 14.

"Salvador ataca mucho, presiona mucho a sus rivales a que cometan errores. Él es muy bueno en tácticas, busca resolver problemas a través de jugadas creativas. Las primeras partidas jugó tranquilo, no tan así, sino a obtener pequeñas ventajas y así definirlo. Fueron partidas largas. Tuvo un pequeño percance, estuvo descompuesto y tuvimos que ir al hospital", explicó el padre.

"Pero cuando se enteró que tenía la chance de ser campeón argentino, jugó su juego y se los llevó por delante. Jugó con el campeón de Salta y Mendoza, el último con sacrificio de torre y alfil, perdió las piezas para abrir la posición".

Darío tiene un club de ajedrez llamado Recre.ar. La sub comisión de ajedrez se llama 'De Peón a Rey'. El objetivo es fomentar este deporte que le hace bien a los chicos, "más allá de que lleguen o no a profesionales".

"Él se va proponiendo metas, sabía que podía clasificar al mundial y al sudamericano en Paraguay en diciembre. Con esto se puede obtener el título de candidato maestro, tiene que salir entre los tres primeros del sudamericano. Es una meta difícil, sabe que lleva trabajo y lo va cumpliendo. Pero él no parece un niño de 8 años, se levanta temprano, a estudiar y practicar", señaló por último.

Escuchar también audio completo: