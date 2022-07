Se conoce la sentencia en la causa por presunto abuso sexual en el Jardín San Roque

Este lunes a las 12.30 se conocerá la sentencia en el juicio contra el docente Dario Céspedes, imputado por un abuso sexual contra un niño ocurrido en el jardín San Roque en 2018. Los jueces Gustavo Urdiales, Rosana Carrara y Pablo Ruiz Staiger darán a conocer el veredicto, en el marco de un juicio con varios incidentes.

El pasado 8 de julio se dieron a conocer los alegatos de las partes que intervinieron en el juicio. Los fiscales Matías Broggi y Alejandra Del Río Ayala repasaron los dichos de los distintos testigos y sostuvieron su pretensión de condena a 16 años de prisión, además de solicitar la identificación genética del docente para su posterior inscripción en el registro nacional de ofensores sexuales. Las querellantes Carolina Walker Torres y Agustina Taboada adhirieron al planteo y reiteraron su pedido de pena de 20 años de prisión, haciendo hincapié en el "inconmensurable" daño causado a la víctima.

La defensa, a cargo de los Dres. Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, presentó una serie de planteos de invalidez de las acusaciones contra su cliente, así como respecto a los alegatos iniciales y de clausura realizados por la fiscalía y la querella. Si los jueces resuelven a su favor, esto implicaría la invalidez de todo el juicio.

Ante la posibilidad de que el tribunal rechace sus planteos, los defensores procedieron a analizar la prueba producida, tras lo cual solicitaron la absolución de culpa y cargo (así sea por el beneficio de la duda) y, subsidiariamente, que de condenar a Céspedes se le imponga la pena mínima.

Por su parte, el docente decidió declarar y dijo no entender las acusaciones en su contra, afirmando que "nunca pasó nada, el nene no habló porque no le pasó nada, esa es la verdad". También le pidió a los jueces "que tengan en cuenta las pruebas y que sobre todo se escuche al chico, porque no le sirve a él ni a ningún niño que un inocente vaya a prisión. No le sirve y no le va a mejorar la vida".