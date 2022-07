Ramiro Carrera dijo que es "increíble" el presente que está "viviendo"

El volante de Atlético Tucumán Ramiro Carrera calificó como "increíble" el presente que está "viviendo" con su equipo, que al superar esta noche a Newell's Old Boys por 2 a 0 sacó mayor ventaja en la punta de las posiciones de la LPF.

"Es increíble lo que estamos viviendo en Tucumán, con la campaña del equipo y el apoyo de la gente, cuando el año pasado la pasamos realmente mal con los resultados en contra", sostuvo Carrera en declaraciones para la transmisión de TNT Sports.

"Con la llegada de Lucas (Pusineri, el entrenador) todo fue cambiando y hoy nos encuentra con el objetivo de mantener a Atlético en Primera, pero no soñábamos con estar primeros y por ahora clasificando a la Copa Sudamericana de año próximo", amplió el ex Arsenal.

El autor de la apertura en la victoria de esta noche estuvo a punto de no jugar por un esguince en el tobillo derecho, que lo tiene a maltraer desde 15 días.

"Justo llegué para empalmar el centro de Ramiro (Ruiz Rodríguez) con el pie derecho, el del tobillo afectado, para convertir el gol, que con esa alegría en ese momento me hizo olvidar el dolor que arrastro", expuso Carrera, una de las figuras del encuentro.

Por su parte, Renzo Tesuri reconoció que "no podía creer" el tanto que convirtió porque instantes antes "al igual que el director técnico, le estaba reclamando al árbitro (Anfrés Merlos) que se había pasado un minuto del tiempo que agregó al final y cuando el rival tenía un córner a su favor".

Justamente, tras ese tiro de esquina se produjo el despeje de la defensa local y en rauda carrera el entrerriano se llevó la pelota para definir con el arco libre para sellar el 2-0 final, cuando el arquero visitante había ido al área tucumana para aportar en ataque.

"Cuando estaba por llegar al área rival, sentí que me quedaba sin fuerzas y con la marca cerca, por eso me dije 'patea y que sea lo que sea' y después no lo podía creer que fue gol", relató en medio de los ruidosos festejos de los hinchas del 'Decano' que colmaron el estadio José Fierro.

Esa conquista tuvo una dedicatoria especial por parte de Tesuri: "El gol lo dedico a la memoria del 'Morro' (Santiago) García, al que tengo siempre presente y sentí que esta noche me acompañó", subrayó visiblemente emocionado quien fuera compañero del delantero uruguayo suicidado cuando compartían la camiseta de Godoy Cruz, de Mendoza, en febrero de 2021.