Hoy para la administración central

Los gremios de la administración central inician hoy un plan de lucha por 48 horas en pedido de la reapertura de la discusión salarial. De igual manera, los trabajadores del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) realizarán un paro por 48 horas, por lo que no habrá atención al público.

En total, son seis los gremios que esta semana realizan medidas de fuerza reclamándole al gobernador Omar Perotti el adelantamiento de los tramos de la política salarial acordada en marzo.

Pese al reclamo, el ministro de Trabajo, Juan Pusineri, ratificó que la Provincia sostendrá el acuerdo de marzo, lo que implica "que en agosto incorporemos un 8% de aumento a los salarios, que otro 8% sea aplicado en setiembre y en ese mismo mes, abrir la negociación. Está claro que la expectativa de funcionamiento de ese 46% que habíamos convenido de marzo a setiembre, hoy es otra".

"La inflación – admitió- va a ser superior a la que se preveía a principios de año, pero está claro también que tenemos pendiente una negociación a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, la provincia mantiene lo acordado, en un contexto en el cual esperamos que las variables macro de la Argentina empiecen a estabilizarse. Sin eso, con índices inflacionarios sin control, está claro que no hay paritaria que solucione los problemas de poder adquisitivo en general, no sólo del sector público".

Pusineri pidió que los trabajadores comprendan que el Gobierno no se niega a la reapertura, sino que la prevé para el mes que viene: "No estamos diciendo que no se vaya a renegociar nunca el salario público ni que no se vayan a producir incrementos; lo que decimos claramente es que la renegociación está muy cerca porque es en setiembre. Y ya mientras estamos hablando esto, se aplica otro incremento salarial. Por lo tanto, me parece que esto también tiene que ser mirado por los gremios con razonabilidad", concluyó.