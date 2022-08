Barby Silenzi se defendió de las críticas por su look en los 15 de la hija del Polaco

El look súper sensual que Barby Silenzi lució en el cumpleaños de 15 de la hija de El Polaco y Karina La Princesita generó controversias en las redes sociales, y hasta Matilda Blanco opinó que "no da" ese outfit para el festejo, y la bailarina se defendió en diálogo con Ciudad.

"Al Pola le encantó cómo estaba vestida, me dijo que estaba hermosa", aseguró la madre de Abril Cwirkaluk (2).

Por otra parte, Babry se desentendió de las críticas a su outfit a las que se sumó Mariano Caprarola: "No vi mucho qué se dijo. Pero todo bien, cada uno puede opinar lo que quiera".

Consultada por su look, escotado, con transparencias y diminuta ropa interior, Silenzi desestimó el impacto que hubiera podido causar entre los invitados: "En definitiva ese es un prejuicio de los demás, no mío".

Además, Barby Silenzi se siente respaldada por El Polaco por completo en medio de las ácidas críticas a su provocativo look en el cumpleaños de 15 de la hija de La Princesita.

"A él siempre le gusta como estoy como me visto", enfatizó.

"El Polaco jamás me dijo cómo vestirme, o me exigió "eso no y eso sí ponételo'", cerró Barby Silenzi.

Fuente: Ciudad Magazine