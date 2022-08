Losada: "Mi hermana Geo tiene todo para ser una muy buena candidata"

La senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada, confesó que ve con buenos ojos una posible candidatura de su hermana, Georgina Losada.

"Mi hermana tiene todo para tener un perfil mucho más alto del que tiene, y una candidatura me encantaría en lo personal", dijo la legisladora en diálogo con Cadena OH.

💬 "Pensé que me iba a costar más, la verdad que me sorprendí" 👉 @geolosada, hermana y asesora de @carolinalosada, explicó cómo hizo para convencer a la actual senadora para dar sus primeros pasos en la política. ✅ En #ElDiarioDeLeuco con @alfleuco. pic.twitter.com/fmFSZiurIb — La Nación Más (@lanacionmas) August 5, 2022

"Habría que preguntárselo a ella, pero es una persona que milita desde los 18 años. La política no se puede privar de una persona así", agregó, y destacó: "Ella es la jefe de mi despacho, me acompaña, me apoya, y es parte del equipo con el que presentamos los proyectos en el Senado. Es una persona muy valiosa".

Anoche ambas estuvieron en el programa "El Diario de Leuco", por LN+. Allí, la hermana de la senadora confesó que fue ella quien impulsó a Carolina Losada para que sea candidata.

Escuchar también la nota completa: