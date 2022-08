Tomás Mondino, el joven atleta que rompe récords y quiere competir internacionalmente

El joven Tomás Mondino, atleta rafaelino de tan sólo 16 años, viene de romper dos marcas en el mundial de Atletismo Sub 20 en Cali, Colombia. Esta superación le abre muchas puertas de competencias internacionales y la chance de seguir preparándose.

"Lo que más me deja es la experiencia, es mi segundo campeonato internacional. La sensación de correr con los mejores del mundo, eso es lo importante. Los 100 metros, la primera carrera fue un golazo, conseguí el récord argentino Sub 20 y Sub 18. Con esas marcas me clasifiqué en todas la categorías. Los 200 metros ya venía cansado, venía de correr bastante; quién está acostumbrado lo soporta, pero yo no pude competir mucho en instancias de alto nivel", explicó a Cadena OH! en diálogo con Hugo Isaak.

"Pudimos mejorar mi marca, no entramos a semifinales por una posición, entraron 24 y quedó 25, por 7 sentécimas", detalló.

Como le pasa a muchos deportistas, en Argentina es difícil encontrar la posibilidad de entrenar en los mejores niveles y tener rendimiento internacional. El apoyo económico y la infraestructura no siempre están presentes.

Pero Tomás sigue proyectando a futuro y admite que no tiene mucho tiempo para parar. "Nos estamos preparando para el Sudamericano sub 18, que es en San Pablo, Brasil, en septiembre. Después el sudamericano Sub 23 en Brasil también. Se vienen a su vez los Juegos Sudamericanos de mayores, que se realizarán en Asunción. Para cerrar tenemos los Juevos Evita, que yo sigo participando", dijo por último.

Escuchar también audio completo: