Unión regresará hoy a Santa Fe

Unión perdió ante Argentinos en La Paternal por la Fecha 13 de la Liga Profesional. Fue 2 a 0 con dos tantos de Gabriel Ávalos.

"No nos encontramos. No fue un buen partido. En el primer tiempo no le encontramos la vuelta. No fuimos nosotros y tampoco hicimos no lo veníamos haciendo. Nos superaron. En el segundo mejoramos un poquito con los cambios, pero no nos dio para ser el equipo habitual con dinámica y variantes que nos caracteriza. Argentinos nos ganó bien el partido", explicó Gustavo Munúa en conferencia de prensa.

Tras el encuentro, el plantel profesional de Gustavo Munúa hizo noche en Buenos Aires y está mañana se realizó el protocolo de recuperación en el Hotel. A las 13hs tomará el vuelo de regreso a Santa Fe.

Lo que vendrá para Unión será jugar de local, el jueves 18 de agosto, ante Gimnasia y Esgrima de La Plata. El partido, por la Fecha 14 de la Liga Profesional, será en el estadio "15 de Abril" a partir de las 19hs.