Advierten un notorio corrimiento del consumidor a “segundas marcas”

La inflación de los primeros siete meses del año alcanzó el 46,2%, en tanto, la inflación interanual (de los últimos 12 meses) llegó al 71%. Este último dato es el peor que se tiene registrado desde el año 1992, treinta años atrás, cuando en enero el acumulado anual había sido del 76%.

Con este panorama, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que los consumidores han comenzado a virar hacia segundas marcas y a modificar su estrategias de compra.

"Venimos viendo en nuestros informes de ventas minoristas cómo va variando el comportamiento del consumidor, sobre todo en los productos de primera necesidad como alimentos y bebidas. Nosotros medimos en el mes de julio una baja importante, del 3,5 por ciento en forma general y, en el caso de alimentos y bebidas, un 9 por ciento respecto al mes de junio. Evidentemente hay un corrimiento a segundas marcas y hay un comportamiento distinto inclusive en las cantidades que se pueden comprar, porque el que tiene un ingreso fijo le está costando llegar a fin de mes, entonces no es solamente un problema de marcas si no de cuánto compra", advirtió Salvador Fermenia, secretario de prensa de la CAME.

Asimismo, aseguró que en el último tiempo se ha intensificado la diferencia de precios entre el comercio de cercanía y las grandes cadenas: "En los barrios hay distorsión de precios y puede haber precios más caros porque hay una posibilidad distinta de comprar en relación a los supermercados. De todas formas, seguimos con el problema de los precios de referencia, con una situación de inestabilidad en lo que es el precio y disponibilidad de productos”.

Fermenia aseguró que "la distorsión del precio se da, sobre todo, cuando hay una falta de referencia y una situación macro de inestabilidad. Perdés la noción de cuánto valen las cosas y el valor está dado por la expectativa de la reposición. La verdad es que toda la cadena está distorsionada, ayer nosotros sacamos el índice de precios de origen y destino que tiene que ver con las economías regionales y más allá de la explicación técnica de lo que significa ese índice, también está jugando en el precio final lo que es la falta de referencia de precios", agregó

Para finalizar y sobre el Programa Precios Cuidados, el secretario de prensa de CAME sostuvo que “la oferta de productos con precios cuidados está en las grandes superficies, en los comercios de cercanía no hay precios cuidados y en las grandes superficies es muy acotado, hay poca disponibilidad”.

Escuchar también la nota completa: