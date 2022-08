Trabajadores de Villa Ocampo volvieron a cortar las rutas por obras paralizadas

En la mañana de este martes 16, trabajadores de la obra de 30 viviendas que desde hace 60 días está paralizada, junto a representantes de UOCRA, nuevamente se manifestaron en el kilómetro 873 de la Ruta Nacional N° 11. Fue en el acceso Norte a la ciudad de Villa Ocampo, donde había complicaciones para transitar.

"Corte en Ruta 11 y Bv. Brown, acceso Norte de la ciudad por empleados obra de viviendas y U.O.C.R.A. Cortes total de 20 minutos aproximadamente, una vez consumado, liberarán ambas manos para nuevamente volver a cortar con la misma modalidad, en reclamo pago de salario", informó la Policía Vial.

Estas medidas les permiten visibilizar el conflicto con una constructora chaqueña que adeuda pago de quincenas y el medio aguinaldo. Se trata de la firma "Pedro Martínez Construcciones", que está intervenida por la Justicia Federal de Resistencia dado que la misma está acusada de formar parte del entramado de empresas investigadas en la causa que se conoce como Lavado II.

Son 19 los obreros asignados a la construcción de dichas viviendas en el Barrio Oeste de la ciudad. En su momento, Ricardo "Pato" Benítez, titular de UOCRA Reconquista, expresó: "Nuestro método no es perjudicar a terceros, ni mucho menos ir a una ruta. Los trabajadores ya no aguantan más, querían ir a la ruta y nosotros los acompañamos. Los estamos asesorando, que no perjudiquen a terceros, que no corten la ruta porque es un delito. Que se pongan al costado o media calzada. Conteniéndolos para que no cometan ningún error y ningún delito".

Señaló, por otra parte, que "hace tres quincenas que no cobran". Sobre las reacciones políticas, indicó que "la Municipalidad ausente, sin siquiera un apoyo simbólico". De la Provincia, calificó de "inadmisible" que se haya adjudicado la obra a una empresa que "está intervenida por inflar licitaciones en Chaco", en el marco de una gran causa por la que también está procesada la exintendenta de Resistencia, Aida Ayala.