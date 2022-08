La terrible acusación de Marcelo Longorbardi contra Mirtha Legrand

Marcelo Longobardi apuntó con todo contra Mirtha Legrand y la acusó de haber protagonizado "una de las operaciones más sucias e importantes que se hayan realizado en la televisión argentina".

Con esto, el periodista recordó la noche en la que Natacha Jaitt, invitada a La Noche de Mirtha, lanzó tremendas acusaciones contra varios, entre ellos, Carlos Pagni.

"La señora Legrand, en los últimos años, protagonizó en los últimos años uno de los escándalos mediáticos, una de las operaciones sucias, más importantes que se han hecho en la televisión argentina", sentenció Longobardi en su programa radial de CNN.

Y continuó sin filtros: "La persecución a la libertad de expresión no solo ocurre de parte de los Gobiernos, a veces ocurre de todos ámbitos, y ella fue protagonista de un escándalo muy horrible, una operación sucia contra el periodista más importante de la Argentina que es Carlos Pagni", dijo en un audio recogido por El Canciller.

"La gente sigue yendo y no le importa nada. Pero acá se hacen muy sucias en los medios de Argentina, y cuando leí que ella estaba molesta con Rodolfo Bebán (que falleció el pasado 14 de agosto) por no ir a su programa me acordé de esto", señaló Longobardi, quien con sus declaraciones hizo referencia a los dichos de la fallecida Natacha Jaitt en el programa de Mirtha Legrand, quien esa noche vinculó a varios famosos en la causa que investigaba casos de pedofilia en el fútbol.

"Perdón, fue un error, el programa se nos fue de las manos", señaló mirtha legrand

Qué pasó con Carlos Pagni y Mirtha Legrand

Las fuertes declaraciones de Natacha Jaitt sobre presuntos casos de pedofilia dentro de la farándula argentina marcó un antes y un después. La mediática tuvo aún más relevancia en las redes sociales y fue acusada de trabajar para servicios de inteligencia, mientras que la diva sufrió duras críticas por haber brindado lugar a fuertes dichos contra Carlos Pagni, Brian Lanzelotta, Liliana Parodi, Gustavo Vera y Alejandro Fantino.

Además de pedirle disculpas a todos los que Natacha mencionó y asegurarles que tenían su derecho a réplica en su programa, si así lo deseaban, Mirtha negó que todo se tratara de "una operación" y pidió "que esta alteración mediática no sea una cortina de humo que nos haga perder el foco principal, que es la investigación de abuso en el ambiente del fútbol". "Perdón, fue un error, el programa se nos fue de las manos", señaló.

Natacha, que estaba escuchando el descargo de la diva, expresó en la red: "Tan arrepentida no estaba la Sra. @mirthalegrand cuando fui a su cena, ni mucho menos angustiada ya que al final del programa incluso con todos presentes ahí, me pregunto muy divertida 'Y Natacha... era buen amante Latorre?'.", reveló. Y agregó: "Lamento escuchar perdón a (Gustavo) VERA, LA PEOR LACRA DE TRATA".

Leer también: Advirtieron de un giro inesperado en la causa de Natacha Jaitt

"Nunca cobré, no negocié nada, me invitaron por lo que sabía de pedofilia y fui", dijo Jaitt en diálogo con otro usuario de Twitter en ese momento. "Tenemos la televisión que nos merecemos por alimentarla, dejemos de verla, miren series, películas, documentales, escuchen radio, salgan de la porquería manipuladora", había reflexionado Natacha. Un año después, la mediática fue hallada sin vida en un lugar de fiestas en Tigre. Su muerte aún está siendo investigada.

Fuente: Exitoina