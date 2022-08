"La prioridad del Banco Central es financiar a los gobiernos de turno", apuntó el economista Abram

Mientras el gobierno brinda detalles sobre la nueva segmentación de tarifas y la progresiva quita de subsidios, el economista Aldo Abram analizó la medida como positiva pero insuficiente. "Aceptamos esta iniciativa, pero el sector privado siempre es la variable de ajuste y el poder político no lo hace nunca", remarcó en Cadena OH!.

"Hasta ahora el anuncio ha sido favorable para el gobierno, porque ellos esperaban que una cantidad del 10 por ciento de hogares resignara el subsidio, pero será cerca del 30 por ciento. Pensaría un ahorro más en poner un límite a los subsidios, aquellos que los sigan recibiendo tendrán que cuidar la cantidad de gastan, porque si se exceden pagarán tarifa plena. Esto tiene lógica, porque no se puede subsidiar el mal gasto, el despilfarro de energía.", destacó el director de la Fundación Libertad y Progreso.

Pero para el entrevistado, no se apunta a resolver los problemas de fondo del país. "Yo siempre fui partidario de una quita de los subsidios, aunque sea gradual en el tiempo, porque consideraba que pagaba poco y el resto me lo pagaban personas del interior. Eso no es justo. Pero rodo el ajuste que está pensando hacer este Gobierno lo hace en nosotros, ¿cuándo les va a tocar a ellos? ¿Cuándo van a bajar el gasto público que le conviene a ellos?"

"Otra parte del ajuste la están recibiendo los jubilados, a pesar del aumento coyuntural del bono. Es un absurdo que estes adelantando impuestos a las ganacias del año 2022, y ahora lo harán sobre el año que viene, que no se tiene ni idea de cuánto vas a ganar".

Por otra parte, como le van a mandar menos plata a las provincias, lo que están haciendo es aprobar en el Congreso la flexibilización del consenso fiscal que ponía un límite a los impuestos provinciales. "Ahora entonces le permitirán a los gobernadores subir los impuestos a los coprovincianos".

El mes de septiembre se va a efectivar la quita de los subsidios, y eso puede impactar en el índice de precios al consumidor. Esto porque el precio que voy a pagar en la energía va a subir, y eso tiene que estar contabilizado en el IPC.

"Pero no va a durar mucho en la medida que no se hagan reformas estructurales de fondo. Es pan para hoy y hambre para mañana. La gente tiene que tener esto en cuenta. Podría usarse este tiempo para que el ministro Massa arme un plan integral de reformas estructurales y lo lance, para poder salir rápido del cepo. Saldremos con algún costo, pero saldremos".

"En el mundo ya se aprendió que la prioridad de un Banco Central es darle a los ciudadanos una moneda confiable. Eso implica emitir lo que la gente neesita de pesos. Pero acá en el país no es la prioridad, sino financiar a los Gobiernos de turno, sus excesos de gastos. Emiten mucho más de lo que la gente quiere, eso nos quita poder adquisitivo a nosotros, es el famoso impuesto inflacionario para darle más capacidad de gasto al Gobierno", detalló por último.

