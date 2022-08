Avril Lerman, la santafesina que logró el puntaje perfecto en "Canta Conmigo Ahora"

Después de 15 galas, casi cien participantes, repechajes y desempates, en Canta Conmigo Ahora se rompió el récord de los cien votos. El programa que conduce Marcelo Tinelli en El Trece mostró a las cien luces amarillas encendidas con los cien jurados de pie, en un clima de emoción que dominó el estudio durante un buen rato.

La responsable fue Avril Lerman, una santafesina de 21 años que cautivó a todos con una impactante versión de “Nessum Dorma”. Tras su actuación, los 100 jurados se pusieron de pie para aplaudirla. Se trató de una actuación tan destacada, que terminó con los seis intérpretes líricos del jurado compartiendo escenario: "Fue increíble. Cuando vi que estaban todos parados, miraba a mi familia y me preguntaba si era real. No me esperaba nada de todo lo que pasó", aseveró Avril al aire de Cadena OH!.

La joven contó que desde los ocho años se dedica al canto lírico, tiempo después se plegó a la música popular y en pandemia comenzó a lanzar sus primeros temas: "Estuve más de once años en un coro en Santo Tomé y allí fue donde me preparé", dijo Avril, quien hoy tendrá una reunión con la productora de Tinelli "para ver cómo sigue esto".

"Yo tenía muchos nervios y ansiedad. Me llevo la experiencia y el amor de mi familia, amigos y de gente que no me conocía", reveló sobre el momento de la gala.

La performance de la joven hizo, incluso, levantar al más estricto del estrado, Alejandro Paker, quien no pudo resistirse y fue el último en pararse con lágrimas en los ojos, otorgando el pleno de jurados por primera vez en lo que va de la competencia.

