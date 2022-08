Muerte en el Champaquí: la escuela asegura que estaban todos aptos para subir al cerro

Mientras bajaban al resto del contingente de la adolescente muerta en el cerro Champaquí, desde Rosario, la comunidad educativa de la escuela Maria Madre de la Civilización del Amor, seguía el rescate con asombro y dolor.

La vicedirectora Cristina Jelonche confirmó que el contingente estaba compuesto por 70 personas y que todos los alumnos contaban con la aptitud física para viajar y hacer la tradicional excursión; y que además, tenían asistencia médica. Sin embargo, algunos familiares de la joven fallecida plantearon reparos sobre la atención en sus redes sociales.

"Este año, viajaron 70 chicos, más que el año pasado por cuestiones de la pandemia. Los alumnos viajaron con todos los papeles necesarios, pero lamentablemente fue un problema de salud lo que tuvo nuestra estudiante", dijo Jelonche.

Explicó que se trata de un viaje usual para los alumnos del tercer año y que siempre lo hacen acompañados por docentes y el director de la escuela. En esta ocasión, eran 70, diez docentes.

En el momento de la descompensación, la alumna fue atendida por la asistencia médica que acompañó a los menores durante el viaje, pero no sobrevivió.

"Se que se sentía mal y por esa razón no siguieron subiendo. Nosotros siempre viajamos con un paramédico y un guía de Córdoba que sabe de este viaje. Hay muchas versiones de que había alcohol pero eso no es así. Los demás no están intoxicados. Ahora están siendo atendidos por el Personal de Córdoba", informó Jelonche.

"Estamos conmovidos, es una pérdida que nadie se imagina. Ella era una alumna excelente con una familia muy amorosa", concluyó.