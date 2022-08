Aseguran que Piqué está usando a Clara Chia Marti, su nueva novia

Gerard Piqué utilizaría a su nueva novia Clara Chia Marti como una pantalla.

El futbolista se mostró con su pareja a los besos durante un recital y fue capturado en video.

Socios del Espectáculo analizó las imágenes, que fueron consideradas un montaje, luego de que Mariana Brey brindara información de que Piqué está con Clara Chia como estrategia.

La panelista explicó que “a mí lo que me cuentan de estos medios españoles, porque hablé con varios periodistas de España, que tienen versiones encontradas.”

“Y yo no me voy a animar a decir textual lo que me dijeron porque no me quiero hacer cargo de los quilombos que van a tener después”, adelantó Mariana las habladurías sobre el romance de Gerard y Marti.

Brey volvió a jugar con el misterio sobre la pareja: “Me cuentan sobre Piqué y esta novia, Clara Chia Marti, esta jovencita de 23 años… Voy a resumir lo que me pasaron”.

“Básicamente es una pantalla”, dijo sin vueltas la panelista que dejó pasmados a sus compañeros.

Mariana reconoció que “me dijeron atentos, atentos, que la novia de 23 con la que se deja ver y lo fotografiaron, no es. Es una pantalla”. “Es una pantalla porque sale con otra o con otros”, quiso saber Karina Iavícoli.

Brey prefirió mantener el misterio al asegurar que esas eran “interpretaciones libres”.

Adrián Pallares comenzó el análisis del video de Gerard Pique y Clara Chia Marti a los besos: “La pareja está en el medio. Abajo de ellos no hay nadie. Están puestos de una manera que parecen solos. No estoy diciendo que sea una pantalla. Esto le va a traer un quilombo en la separación”.

“Están demasiado posados para ser verdad. Tal vez sea una pantalla que busque calmar los ánimos y ocultar otras relaciones si es que las hubiese. Él se paró ahí para que la hagan la toma”, cerró Rorigo Lussich.

Fuente: El Trece